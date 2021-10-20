«Миллионы в день». Торговые центры напомнили об убытках из-за локдауна
Торговые центры не получили никакой помощи от государства в ходе ограничительных мер, вызванных пандемией, заявил Булат Шакиров.
Ограничения для точек торговли и общественного питания могут обернуться многомиллионными убытками, заявил президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Президент Владимир Путин сегодня объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Он добавил, что в случае необходимости нерабочие дни в России могут быть продлены и после 7 ноября.
«Мы искренне надеемся, что такое решение принято не будет. Власти Москвы всегда максимально лояльно относились к бизнесу. Повторное закрытие приведет к катастрофическим последствиям. Торговые центры, ритейлеры, рестораторы не оправились от прошлого года, и сумма убытков, если будет введен повторный локдаун, будет измеряться миллионами рублей в день», - объяснил Шакиров.
При этом глава «Союза торговых центров» напомнил, ТРЦ не получают льготы от государства.
«Владельцы торговых центров не получили никакой поддержки от государства, поэтому, к сожалению, предоставить скидки и специальные условия арендаторам не могут. Как пострадавшая отрасль, они полностью зависят от государственной помощи. Мы просили перенести уплату налогов, отменить налог на имущество. Но в этом году опять повысили кадастровую стоимость, опять существенно всё это выросло. Мы просим рассмотреть вопрос невведения ограничений. Мы считаем, что тех мер, которые уже приняты, более чем достаточно», - заключил предприниматель.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что введение QR-кодов и нерабочих дней может дать здравоохранению передышку в борьбе с COVID-19.
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