«Миллионы в день». Торговые центры напомнили об убытках из-за локдауна

Ограничения для точек торговли и общественного питания могут обернуться многомиллионными убытками, заявил президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Президент Владимир Путин сегодня объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Он добавил, что в случае необходимости нерабочие дни в России могут быть продлены и после 7 ноября.