Ослаблять, начиная с Москвы. Учёные о сроках самоизоляции и коронавируса

По мнению российских специалистов, в действительности всё зависит от сознательности и дисциплинированности россиян. Для начала неплохо было бы «пересидеть» майские праздники дома, настаивают в Роспотребнадзоре и руководстве медучреждений.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не гадать по поводу сроков окончания вспышки коронавируса, а приближать её.

«Сегодня всё зависит от нас с вами, от граждан России. А то мы и на шашлыки хотим съездить, и погулять вопреки данным предписаниям, а потом спрашивать: «А когда же оно кончится?» Я могу чётко ответить: после выписки последнего больного и спустя два инкубационных периода (28 дней) после последнего случая. Вот тогда кончится официально. А когда будет этот последний больной, это мы с вами должны решить, и выполнять возложенные на нас требования», - считает он.

Постепенно подходит к концу нерабочий период, установленный до конца майских праздников. Сохранится ли режим самоизоляции, где и в каком виде, россияне, вероятно, узнают уже 6 мая: президент России Владимир Путин проведёт совещание о реализации принятых решений о противодействии коронавирусу и заслушает рекомендации специалистов. К 5 мая Роспотребнадзор, правительство и рабочая группа Госсовета должны были подготовить параметры и критерии поэтапного выхода из карантина, который планировался с 12 мая. Коррективы может внести кривая заболеваемости, которая в первых числах мая пошла вверх статистика заболеваемости, показавшая прирост новых выявленных случаев COVID-19 в первых числах месяца.

Меры самоизоляции, скорее всего, будут ослаблены, считает российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Гуляющие при соблюдении социальной дистанции люди друг друга не заразят, отметил он.

«Это крайности - ограничивать людей, что вот они не должны выходить на улицу вообще и видеть друг друга, потому что через взгляд коронавирус не передаётся. Самоизоляция может быть эффективной для определённой категории людей - уязвимых неработающих пенсионеров», - высказал своё мнение Альтштейн в эфире НСН.

Выходить из карантина 12 мая одновременно всей страной всё-таки рано — постепенное снятие ограничений надо начинать с Москвы, говорит руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский. Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. И когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности. А вот в столице с переполненными больницами мы это почувствовали», - объяснил он в беседе с НСН.

По мнению Альтштейна, часть ограничений при ослаблении карантина сохранится. Пожилым людям нужно рекомендовать продолжать самоизоляцию, но разрешить прогулки, сказал он НСН. Также, по его словам, сохранится требование носить маски.

