Выходить пока рано. Учёные о карантине после 12 мая

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее.

«Я понимаю, что есть реакция людей, потому что это противоестественное состояние — самоизоляция, карантин и так далее. Мнение учёных (об ограничительных мерах — прим. НСН) и реакция народа не совпадает, потому что люди привыкли: это же праздники, весна, шашлыки. Тем более, что молодые не чувствуют себя больными — даже если они и перенесли на ногах, то не заметили, что было. Получается, что очень трудно остановить этот процесс, даже с помощью полиции и штрафов», - сказал он.

Вместе с тем, уже понятно, что снимать карантин постепенно придётся. Но выходить из ограничений 12 мая сразу всей страной не стоит — нужно начинать с Москвы, полагает Ершов.

«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский. Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. И когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности. А вот в столице с переполненными больницами мы это почувствовали. Нужно понимать, что половина случаев болезни и смертей — в Москве, и отсчёт идёт отсюда. Здесь крайняя степень контроля, которая сработала. А заболеваемость растёт, пандемия у нас не кончилась.

Выходить надо постепенно, и имеется в виду именно Москва. По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с этой инфекцией», - сказал академик.