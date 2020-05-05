Выходить пока рано. Учёные о карантине после 12 мая
Своими мнениями о том, нужно ли продлевать карантин после майских праздников, в эфире НСН поделились учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов и Анатолий Суслов.
Президент России Владимир Путин 28 апреля поручил правительству и Роспотребнадзору при участии Госсовета разработать план поэтапного ослабления карантинных мер, введённых в связи с коронавирусом. Как ожидается, 6 мая глава государства проведёт совещание по реализации принятых решений по противодействию пандемии коронавируса.
Изначально предполагалось, что ограничения начнут снимать после 11 мая. Это станет возможно, если россияне проведут майские праздники в самоизоляции, подчёркивали в Роспотребнадзоре. Главврачи московских больниц записали видеообращения с призывом отказаться от поездок на шашлыки и пересидеть длинные выходные дома, напомнив о всплеске заболеваемости после апрельских «гуляний». В первые дни мая, однако, суточный показатель прироста новых случаев COVID-19 пошёл в рост и уже третий день держится выше отметки в 10 тысяч.
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее.
«Я понимаю, что есть реакция людей, потому что это противоестественное состояние — самоизоляция, карантин и так далее. Мнение учёных (об ограничительных мерах — прим. НСН) и реакция народа не совпадает, потому что люди привыкли: это же праздники, весна, шашлыки. Тем более, что молодые не чувствуют себя больными — даже если они и перенесли на ногах, то не заметили, что было. Получается, что очень трудно остановить этот процесс, даже с помощью полиции и штрафов», - сказал он.
Вместе с тем, уже понятно, что снимать карантин постепенно придётся. Но выходить из ограничений 12 мая сразу всей страной не стоит — нужно начинать с Москвы, полагает Ершов.
«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский. Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. И когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности. А вот в столице с переполненными больницами мы это почувствовали. Нужно понимать, что половина случаев болезни и смертей — в Москве, и отсчёт идёт отсюда. Здесь крайняя степень контроля, которая сработала. А заболеваемость растёт, пандемия у нас не кончилась.
Выходить надо постепенно, и имеется в виду именно Москва. По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с этой инфекцией», - сказал академик.
Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН высказал мнение, что при отсутствии эффективного лекарства от коронавируса должны сохраняться жёсткие ограничения.
«Жёсткий карантин, и чем люди будут сознательнее, тем лучше. Потому что никакие лекарства, никакие вакцины за такие сроки не изобретаются, не внедряются, этого не может быть в принципе», - подчеркнул он.
У части населения может быть иммунитет к новому коронавирусу, и уже скоро выяснится, какова в России эта естественная защита, добавил учёный.
«Иммунитет против коронавируса фактически испытывается в данный момент. И сейчас видно, что не так уж он силён, как мы думали. Явно, что у нас другой иммунитет, чем в Европе, там другая кривая (заболеваемости — прим. НСН) была. То, что у нас массовая вакцинация раньше проводилась, действительно, влияет на иммунитет у населения в широком смысле — не только против конкретной инфекции. Она специфически усиливает иммунитет и против других инфекций. Вот этот потолок, где у нас реальная популяционная защита, мы увидим буквально в ближайшее время — через 2-3 недели», - объяснил Суслов.
За последние сутки в России подтверждены 10102 новых случая заболевания COVID-19, 5714 из них — в Москве. Показатель в столице и в целом по стране держится примерно на одном уровне с 3 мая. Есть мнение, что страна выходит на плато по числу заражений. Его, в частности, придерживается руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко, пишет «Газета.ру».
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