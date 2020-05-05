Вирусолог предрёк ослабление режима самоизоляции

«Твёрдых оснований для такого утверждения нет. Есть специалисты, которые считают, что главный способ попадания этого вируса через руки, когда мы касаемся лица грязными руками. Был американский врач, который рассказывал, что в его коллективе нет заражений благодаря мытью рук и соблюдению тщательной гигиены, но эти же врачи использовали защитные костюмы и прибегали к другим защитным мерам», - сообщил вирусолог.

Он также отметил, что и меры по самоизоляции, скорее всего, будут ослаблены, потому как гуляющие люди, если не будут нарушать дистанцию, друг друга не заразят.

«Меры по самоизоляции, скорее всего, будут ослаблены, потому что люди, которые гуляют на улице, не заразят друг друга, если не будут тесно контактировать и нарушать дистанцию. Это крайности - ограничивать людей, что вот они не должны выходить на улицу вообще и видеть друг друга, потому что через взгляд коронавирус не передаётся. Самоизоляция может быть эффективной для определённой категории людей - уязвимых неработающих пенсионеров», - заявил Анатолий Альштейн.

Тем временем подавляющее большинство новых случаев заражения COVID-19 (почти 90%) в Москве выявлено у людей младше 65 лет. Об этом заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Там также отметили, что более 9% среди заболевших – это дети.

Кроме того, там подчеркнули, что по состоянию на 5 мая в Москве зафиксированы 80 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

