Онищенко обозначил сроки окончания вспышки коронавируса
Бывший главный санитарный врач РФ в эфире НСН заявил о слабом контроле за исполнением «коронавирусных» ограничений и заявил, что россияне сами могут приблизить окончание вспышки COVID-19.
Если россияне не будут соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников, то после 12 мая им стоит ждать не ослабления карантинных мер, а их ужесточения и продления как минимум до июня, заявила на днях глава Роспотребнадзора Анна Попова. И она, и министр здравоохранения Михаил Мурашко уже дали понять, что с некоторыми ограничениями придётся мириться ещё долго — до тех пор, пока не будет создана вакцина или эффективное лекарство против нового коронавируса. Необходимо формирование популяционного иммунитета, когда у значительной части населения есть антитела к инфекции: этот фактор поможет смягчить вторую, осеннюю волну COVID-19, отметил в беседе с НСН вирусолог Анатолий Альтштейн.
При этом полностью прекратить циркуляцию коронавируса сейчас невозможно, считают в Роспотребнадзоре. Даже при закрытых границах остаётся риск возникновения новых очагов заражения.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН согласился с этой точкой зрения.
«Циркуляция коронавируса, который попал в человеческую популяцию, была, есть и будет, равно как и циркуляция всех остальных вирусов — и SARS, и MERS, и других видов гриппа. И речь должна идти не об этих крайностях вроде «остановить», а о том, чтобы вывести циркуляцию этого вируса на доэпидемический уровень. На самом деле, эпидемический процесс идёт вполне внятно, логично и прогнозируемо. Правда, прогнозы у нас сейчас делают всякие банки и сингапурские аналитические конторы», - отметил он.
По мнению Онищенко, ситуация быстро нормализуется, даже несмотря на значительный рост ежесуточного показателя новых подтверждённых случаев заражения COVID-19.
«Казалось бы, мы все не работаем, и тем не менее с 1 мая идёт большой рост. Слава богу, он приостановился, и число заболевших сегодня на 100 человек меньше, чем было за прошлые сутки. Так что всё придёт в норму, я в этом уверен. И это будет достаточно быстро — несмотря на то, что сегодня я абсолютно чётко наблюдаю потерю интереса к контролю за исполнением тех предписаний и установок, которые были даны», - сказал собеседник НСН.
По мнению Онищенко, вместо догадок о том, когда закончится вспышка COVID-19, россиянам лучше придерживаться установленных властями предписаний.
«Не сроки надо смотреть, а выполнять то, что требуется. Сегодня всё зависит от нас с вами, от граждан России. А то мы и на шашлыки хотим съездить, и погулять вопреки данным предписаниям, а потом спрашивать: «А когда же оно кончится?» Я могу чётко ответить: после выписки последнего больного и спустя два инкубационных периода (28 дней) после последнего случая. Вот тогда кончится официально. А когда будет этот последний больной, это мы с вами должны решить, и выполнять возложенные на нас требования», - подытожил он.
По данным на утро 4 мая, в России был зафиксирован 10581 новый случай заболевания коронавирусом за последние сутки. В общей сложности число подтверждённых случаев COVID-19 в России достигло 145,2 тысячи. Выздоровели 18095 пациентов, скончались 1356 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru