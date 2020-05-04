Онищенко обозначил сроки окончания вспышки коронавируса

При этом полностью прекратить циркуляцию коронавируса сейчас невозможно, считают в Роспотребнадзоре. Даже при закрытых границах остаётся риск возникновения новых очагов заражения.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН согласился с этой точкой зрения.

«Циркуляция коронавируса, который попал в человеческую популяцию, была, есть и будет, равно как и циркуляция всех остальных вирусов — и SARS, и MERS, и других видов гриппа. И речь должна идти не об этих крайностях вроде «остановить», а о том, чтобы вывести циркуляцию этого вируса на доэпидемический уровень. На самом деле, эпидемический процесс идёт вполне внятно, логично и прогнозируемо. Правда, прогнозы у нас сейчас делают всякие банки и сингапурские аналитические конторы», - отметил он.

По мнению Онищенко, ситуация быстро нормализуется, даже несмотря на значительный рост ежесуточного показателя новых подтверждённых случаев заражения COVID-19.

«Казалось бы, мы все не работаем, и тем не менее с 1 мая идёт большой рост. Слава богу, он приостановился, и число заболевших сегодня на 100 человек меньше, чем было за прошлые сутки. Так что всё придёт в норму, я в этом уверен. И это будет достаточно быстро — несмотря на то, что сегодня я абсолютно чётко наблюдаю потерю интереса к контролю за исполнением тех предписаний и установок, которые были даны», - сказал собеседник НСН.

По мнению Онищенко, вместо догадок о том, когда закончится вспышка COVID-19, россиянам лучше придерживаться установленных властями предписаний.