Вирусолог назвал меры, которые сохранят при ослаблении карантина

Угроза второй волны распространения коронавируса COVID-19 будет реальной до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, ограничительные меры будут снимать поэтапно, и часть из них сохранится до появления медикаментозных мер профилактики — вакцины или эффективного лекарства, передаёт «Интерфакс».

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН рассказал, когда в России может наступить вторая волна коронавируса.

«Между волнами должен быть перерыв, и тогда можно говорить о второй волне. Перерыв может наступить летом. Вторую волну можно ожидать осенью. Думаю, что она окажется ниже за счёт того, что вирус может стать более ослабленным, и за счёт того, что часть населения будет иметь антитела», - отметил он.