Вирусолог назвал меры, которые сохранят при ослаблении карантина
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН высказался за продолжение самоизоляции для пенсионеров и допустил, что при ослаблении карантина сохранится масочный режим.
Угроза второй волны распространения коронавируса COVID-19 будет реальной до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, ограничительные меры будут снимать поэтапно, и часть из них сохранится до появления медикаментозных мер профилактики — вакцины или эффективного лекарства, передаёт «Интерфакс».
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН рассказал, когда в России может наступить вторая волна коронавируса.
«Между волнами должен быть перерыв, и тогда можно говорить о второй волне. Перерыв может наступить летом. Вторую волну можно ожидать осенью. Думаю, что она окажется ниже за счёт того, что вирус может стать более ослабленным, и за счёт того, что часть населения будет иметь антитела», - отметил он.
По мнению специалиста, при ослаблении режима самоизоляции нужно в первую очередь сохранить ограничения для людей старшего возраста, но без жёстких запретов.
«Самоизоляция для пожилых людей должна в значительной мере сохраняться. Но она не должна быть такой насильственной, чтобы людей штрафовали за то, что они вышли из дома. Им, конечно, нужно рекомендовать самоизоляцию, потому что они наиболее уязвимы. Но выходить, гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними.
Для молодых людей будут определённые послабления — на работу надо ходить. Ношение масок, наверное, останется. Будут пересмотрены правила для ресторанов, кафе, магазинов, стадионов. Конечно, останутся многие противоэпидемические вещи», - предположил Альтштейн.
28 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить план поэтапного ослабления режима самоизоляции для регионов. Однако в первых числах мая прирост новых случаев заражения COVID-19 ускорился — три дня подряд специалисты фиксировали рекордные суточные показатели. В связи с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что после 12 мая ограничения ужесточат и продлят их действие до июня. Многое зависит от того, усидят ли россияне дома в период майских праздников, подчёркивают чиновники.
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