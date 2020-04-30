Собянин допустил смягчение режима самоизоляции в Москве после 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смягчение режима самоизоляции в Москве может произойти после майских праздников, но подчеркнул, что такое развитие ситуации возможно лишь при стабильном снижении темпов заболеваемости. Об этом сообщает РБК.

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Мэр сообщил, что итоговое решение будет принято после подведения итогов майских праздников и отметил, что ответственность за снятие ограничений на передвижение лежит на всех жителях столицы. Собянин добавил, что необходимо быть уверенным в прочности системы здравоохранения региона.

Всеобщий режим самоизоляции действует на территории Москвы 29 марта. Затем режим был продлен до конца апреля. В настоящий момент самоизоляция будет действовать в столице вплоть до 11 мая.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:самоизоляцияСергей СобянинМосква
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