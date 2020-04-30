Собянин допустил смягчение режима самоизоляции в Москве после 11 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смягчение режима самоизоляции в Москве может произойти после майских праздников, но подчеркнул, что такое развитие ситуации возможно лишь при стабильном снижении темпов заболеваемости. Об этом сообщает РБК.
Мэр сообщил, что итоговое решение будет принято после подведения итогов майских праздников и отметил, что ответственность за снятие ограничений на передвижение лежит на всех жителях столицы. Собянин добавил, что необходимо быть уверенным в прочности системы здравоохранения региона.
Всеобщий режим самоизоляции действует на территории Москвы 29 марта. Затем режим был продлен до конца апреля. В настоящий момент самоизоляция будет действовать в столице вплоть до 11 мая.
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