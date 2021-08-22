ОСАГО без техосмотра. Новый закон вступил в силу в России

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в эфире НСН напомнил о дороговизне процедуры техосмотра.

«Сейчас суть техосмотра заключается в том, что нет исправных автомобилей, есть недоосмотренные. Даже в новом автомобиле можно найти массу несоответствий техническому регламенту. В чем суть бизнеса станций техосмотра? Им нужно окупать дорогостоящее оборудование, с помощью которого проводится техосмотр. Поэтому у них услуга стоит две тысячи рублей. При этом обжаловать решение оператора станции отказать в выдаче диагностической карты фактически нельзя. А это значит, автовладелец в любом случае заплатит столько, сколько ему скажут, есть у него реальные недочеты или нет. Потому что, если у вас нет карты, то с 1 марта 2022 года вы будете получать штраф две тысячи рублей в сутки. Значит, надо договариваться. Нужно требования ограничивать», - подчеркнул Шкуматов.





В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснил, почему глава кабмина Михаил Мишустин предложил отложить до 1 октября 2021 года новый порядка техосмотра, который предусматривает ввод электронных диагностических карт и фотофиксации, а также других процедур.

«Эти правила в нынешнем виде не могли вступить в действие, потому как никто к ним не готов. С какой стороны ни посмотришь, все не готовы. Документы не готовы, пункты проведения техосмотров не готовы. Информационная система, не знаю, насколько готова. Люди морально не готовы, персонал тоже не готов работать. Новая система расчета тарифа не готова, не утверждена», - сказал Моржаретто.