ОСАГО без техосмотра. Новый закон вступил в силу в России
Автоэксперты и законодатели объяснили бессмысленность обязательного техосмотра для ОСАГО и необходимость – для безопасного движения.
22 августа в России начал действовать закон, который позволяет оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты о проведении техосмотра автомобиля или мотоцикла.
Диагностическая карта исключена из перечня документов, необходимых для оформления полиса.
Как сообщил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник, прохождение техосмотра для ОСАГО было целым квестом для автовладельцев. Он состоял из поиска станции техосмотра и длинных очередей, сообщает «Прайм».
Российские автомобилисты могут рассчитывать на отмену техосмотра для личных автомобилей, однако понижать из-за этого стоимость ОСАГО никто не будет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
«Многие подумали, что уже не надо техосмотр проходить. Надо! Я думаю, правительство не пойдет на поблажки. Никто не будет снижать ОСАГО, страховщики зубами держатся за расширение тарифного коридора и повышение стоимости ОСАГО. Они нам обещали, что полис станет дешевле для тех, кто будет ездить без нарушений, но он дорожает для всех абсолютно. Его стоимость постоянно растет», - сказал Лысаков.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в эфире НСН напомнил о дороговизне процедуры техосмотра.
«Сейчас суть техосмотра заключается в том, что нет исправных автомобилей, есть недоосмотренные. Даже в новом автомобиле можно найти массу несоответствий техническому регламенту. В чем суть бизнеса станций техосмотра? Им нужно окупать дорогостоящее оборудование, с помощью которого проводится техосмотр. Поэтому у них услуга стоит две тысячи рублей. При этом обжаловать решение оператора станции отказать в выдаче диагностической карты фактически нельзя. А это значит, автовладелец в любом случае заплатит столько, сколько ему скажут, есть у него реальные недочеты или нет. Потому что, если у вас нет карты, то с 1 марта 2022 года вы будете получать штраф две тысячи рублей в сутки. Значит, надо договариваться. Нужно требования ограничивать», - подчеркнул Шкуматов.
В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснил, почему глава кабмина Михаил Мишустин предложил отложить до 1 октября 2021 года новый порядка техосмотра, который предусматривает ввод электронных диагностических карт и фотофиксации, а также других процедур.
«Эти правила в нынешнем виде не могли вступить в действие, потому как никто к ним не готов. С какой стороны ни посмотришь, все не готовы. Документы не готовы, пункты проведения техосмотров не готовы. Информационная система, не знаю, насколько готова. Люди морально не готовы, персонал тоже не готов работать. Новая система расчета тарифа не готова, не утверждена», - сказал Моржаретто.
Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что в обязательном техосмотре нет смысла из-за полной ответственности самого владельца за техническое состояние автомобиля, а также из-за крайне низкого уровня аварийности на дорогах по причине неисправности автомобиля. Он подчеркнул, что число аварий, произошедших из-за неисправности автомобилей ничтожно.
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