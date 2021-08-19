«Отказ от тормозов?» В Госдуме удивились предложению МВД упростить процедуру техосмотра

МВД предложило отказаться от следующих проверок, упрощающих процедуру техосмотра: проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Кроме того, в ведомстве не видят необходимости проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с предложением МВД не согласился и объяснил, в чем опасность отказа от дополнительных проверок.

«Я не знаю, с чего вдруг МВД решило сократить количество процедур при проверке транспортного средства. То, что они назвали, прямо и косвенно влияет на безопасность дорожного движения, это неправильная позиция», - отметил он.

По словам автоэксперта, перечисленные процедуры влияют на безопасность дорожного движения: коррозии тормозной системы способствуют российский климат и химические средства, призванные бороться с гололедицей, а неисправность стеклоомывателя может помешать водителю в самый неподходящий момент.