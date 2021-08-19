«Отказ от тормозов?» В Госдуме удивились предложению МВД упростить процедуру техосмотра
Депутат и автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил "Радиоточке НСН", что нельзя отказываться от тех проверок, которые влияют на безопасность дорожного движения.
МВД предложило отказаться от следующих проверок, упрощающих процедуру техосмотра: проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Кроме того, в ведомстве не видят необходимости проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с предложением МВД не согласился и объяснил, в чем опасность отказа от дополнительных проверок.
«Я не знаю, с чего вдруг МВД решило сократить количество процедур при проверке транспортного средства. То, что они назвали, прямо и косвенно влияет на безопасность дорожного движения, это неправильная позиция», - отметил он.
По словам автоэксперта, перечисленные процедуры влияют на безопасность дорожного движения: коррозии тормозной системы способствуют российский климат и химические средства, призванные бороться с гололедицей, а неисправность стеклоомывателя может помешать водителю в самый неподходящий момент.
«Возьмем хотя бы такой элемент, как проверка коррозии тормозных шлангов, трубопроводов, у нас очень агрессивные химические среды зимой на улице. Практически во всех регионах, за исключением нескольких, используется так называемая химия, смеси для растапливания льда. В Москве применяют тысячи тонн этой гадости. В пробирке она, может быть, и не вредна, но в смеси с маслами, окружающими выхлопами, превращается в адскую смесь, от которой страдают н не только люди и животные, металл тоже разъедается всей этой химией. Не проверять на коррозию трубопроводы неправильно, они могут быть повреждены, а отказ тормозов – это совершенно серьезный, огромный риск. Что касается, например, давления в магистрали бачка, омывающего лобовое стекло, это тоже важно, у нас очень грязные дороги круглый год, за редким исключением летних месяцев. Та же химия создает на стекле липкую пленку, возникают риски того, что водитель плохо видит дорогу», - объяснил Лысаков.
В обязательном техосмотре нет смысла из-за полной ответственности самого владельца за техническое состояние автомобиля, а также из-за крайне низкого уровня аварийности на дорогах по причине неисправности автомобиля. Об этом ранее заявил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Он подчеркнул, что число аварий, произошедших из-за неисправности автомобилей ничтожно.
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