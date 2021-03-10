«Чудес не бывает». В базовой цене техосмотра разглядели коррупцию

По его мнению, для частников вообще надо отменить техосмотр, но при этом ужесточить ответственность за ДТП.

«Чтобы сам автовладелец нес полную ответственность за состояние своего транспортного средства. А техосмотр оставить для перевозчиков», - добавил парламентарий.

Он поддержал лишение РСА контроля над техосмотром. «Когда эти функции передали от ГАИ Российскому союзу автостраховщиков, коррупционная составляющая возросла. Пачками продавались полисы ОСАГО и в нагрузки к ним шли заполненные диагностические карты. Никто вообще ничего не проходил. Не знаю, нужно ли передавать эти функции Росаккредитации, но передавать от РСА явно надо», - отметил эксперт.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в эфире НСН выразил мнение, что ограничение цен на техосмотр работать не будет.

«Сейчас суть техосмотра заключается в том, что нет исправных автомобилей, есть недоосмотренные. Даже в новом автомобиле можно найти массу несоответствий техническому регламенту. В чем суть бизнеса станций техосмотра? Им нужно окупать дорогостоящее оборудование, с помощью которого проводится техосмотр. Поэтому у них услуга стоит две тысячи рублей. При этом обжаловать решение оператора станции отказать в выдаче диагностической карты фактически нельзя. А это значит, автовладелец в любом случае заплатит столько, сколько ему скажут, есть у него реальные недочеты или нет. Потому что, если у вас нет карты, то с 1 марта 2022 года вы будете получать штраф две тысячи рублей в сутки. Значит, надо договариваться. И никак определение верхнего и нижнего предела вас от этого не спасет. Наоборот, они приведут к тотальной коррупции. Поэтому нужно не цену ограничивать, это тупик. Нужно требования ограничивать. Потому что эта цена является производной от требований государства. Чудес не бывает», - подчеркнул Шкуматов.

Ранее Пётр Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, что в России нет стратегического планирования в топливной сфере.

