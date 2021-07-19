Автоэксперт объяснил, почему в обязательном техосмотре нет смысла
В обязательном техосмотре нет смысла из-за полной ответственности самого владельца за техническое состояние автомобиля, а также из-за крайне низкого уровня аварийности на дорогах по причине неисправности автомобиля. Об этом заявил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Он подчеркнул, что число аварий, произошедших из-за неисправности автомобилей ничтожно.
«Сейчас ГАИ официально говорят, что это 0,1%», - цитирует Моржаретто «Радио 1».
Также он заявил, что поддерживает проекту ГИБДД об отмене обязательного техосмотра для водителей. Моржаретто подчеркнул, что нынешняя система техосмотра «завела всех в тупик». При этом, он заявил о необходимости более подробного изучения проекта Совета Федерации.
Напомню, ранее в Совфеде представили план реформирования системы техосмотра транспортных средств. Авторы инициативы – члены комитета СФ по экономической политике – считают невозможным отмену ТО, на которой настаивает ГИБДД, и добавляют, что водители будут обязаны возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту.
А с 1 октября 2021 года штрафовать будут за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотр. Штраф составит 2 тысячи рублей.
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