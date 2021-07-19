Автоэксперт объяснил, почему в обязательном техосмотре нет смысла

В обязательном техосмотре нет смысла из-за полной ответственности самого владельца за техническое состояние автомобиля, а также из-за крайне низкого уровня аварийности на дорогах по причине неисправности автомобиля. Об этом заявил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Он подчеркнул, что число аварий, произошедших из-за неисправности автомобилей ничтожно.

«Сейчас ГАИ официально говорят, что это 0,1%», - цитирует Моржаретто «Радио 1».

Также он заявил, что поддерживает проекту ГИБДД об отмене обязательного техосмотра для водителей. Моржаретто подчеркнул, что нынешняя система техосмотра «завела всех в тупик». При этом, он заявил о необходимости более подробного изучения проекта Совета Федерации.