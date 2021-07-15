Прошедшим техосмотр россиянам предложили скидки на ОСАГО и транспортный налог

В России за прохождение гражданами техосмотра предложили снижать стоимость ОСАГО и транспортного налога, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для оформления ОСАГО

Эти меры могут быть приняты, чтобы стимулировать добровольное прохождение техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное прохождение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:АвтомобильРоссияТехосмотрОСАГО
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