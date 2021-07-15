«Область несбывающегося». В Госдуме рассказали, отменят ли в России техосмотр и подешевеет ли ОСАГО
Техосмотр личных автомобилей в России никто не отменял, а предложения ГАИ касаются будущего, заявил НСН Вячеслав Лысаков.
Российские автомобилисты могут рассчитывать на отмену техосмотра для личных автомобилей, однако понижать из-за этого стоимость ОСАГО никто не будет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников предложил для стимулирования автовладельцев к добровольному прохождению техосмотра снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог. Госавтоинспекция предложила заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законы.
«Предложение нормальное, хорошее, но это не административно-правовой акт, ничего еще никто не отменял. Многие подумали, что уже не надо техосмотр проходить. Надо! Я думаю, правительство не пойдет на поблажки. Никто не будет снижать ОСАГО, страховщики зубами держатся за расширение тарифного коридора и повышение стоимости ОСАГО. Они нам обещали, что полис станет дешевле для тех, кто будет ездить без нарушений, но он дорожает для всех абсолютно. Его стоимость постоянно растет. Так что это все из области несбывающегося и нереализуемого», - сказал Лысаков.
При этом он считает, что техосмотр для личных автомобилей можно отменить, повысив при этом ответственность автовладельцев за состояние их машин.
«Глава государства в свое время предлагал либо упростить техосмотр, либо его отменить. Но отменяя гипотетически ТО, необходимо было бы пакетно объединить или повысить ответственность собственников машин за их техсостояние, потому что это источник повышенной опасности. Если, не дай Бог, случится ДТП, кто-то пострадает, погибнет или получит тяжелые травмы, то собственник должен нести всю полноту ответственности – и страховую, и финансовую, и административную, вплоть до уголовной. Если мы так сбалансируем этот вопрос, тогда можно, конечно, отменять техосмотр для частников, но за автомобилем надо ухаживать и не ждать, пока колесо отвалится и машина уйдет в лоб на встречную полосу. Надо отменять ТО для собственников личного транспорта, но оставлять для перевозчиков, потому что грузы и пассажиры – это совершенно другая история», - заключил собеседник НСН.
2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий требование обязательного прохождения техосмотра для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа.
В настоящее время получить полис ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности) можно только при наличии техосмотра автомобиля.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что вокруг получения диагностической карты, подтверждающей техосмотр, «сложился определенный незаконный бизнес».
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