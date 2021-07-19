В Совете Федерации предложили ужесточить проведение техосмотра
В Совете Федерации представили план реформирования системы техосмотра транспортных средств. Авторы инициативы – члены комитета СФ по экономической политике - считают невозможным отмену ТО, на которой настаивает ГИБДД, и добавляют, что водители будут обязаны возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту.
А с 1 октября 2021 года штрафовать будут за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотр. Штраф составит 2 тысячи рублей.
Как пишет «Ъ», вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что в Белом доме изучают разные сценарии реформы, пообещав объявить о решении в «ближайшее время».
Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов назвал предложения СФ «логичными и рациональными», уточняет Ura.ru.
Российские автомобилисты могут рассчитывать на отмену техосмотра для личных автомобилей, однако понижать из-за этого стоимость ОСАГО никто не будет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
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