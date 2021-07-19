В Совете Федерации предложили ужесточить проведение техосмотра

В Совете Федерации представили план реформирования системы техосмотра транспортных средств. Авторы инициативы – члены комитета СФ по экономической политике - считают невозможным отмену ТО, на которой настаивает ГИБДД, и добавляют, что водители будут обязаны возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту.

А с 1 октября 2021 года штрафовать будут за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотр. Штраф составит 2 тысячи рублей.

Как пишет «Ъ», вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что в Белом доме изучают разные сценарии реформы, пообещав объявить о решении в «ближайшее время».