В Совете Федерации предложили ужесточить проведение техосмотра

В Совете Федерации представили план реформирования системы техосмотра транспортных средств. Авторы инициативы – члены комитета СФ по экономической политике - считают невозможным отмену ТО, на которой настаивает ГИБДД, и добавляют, что водители будут обязаны возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту.

А с 1 октября 2021 года штрафовать будут за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотр. Штраф составит 2 тысячи рублей.

Как пишет «Ъ», вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что в Белом доме изучают разные сценарии реформы, пообещав объявить о решении в «ближайшее время».

Автоэксперт оценил отмену техосмотра

Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов назвал предложения СФ «логичными и рациональными», уточняет Ura.ru.

Российские автомобилисты могут рассчитывать на отмену техосмотра для личных автомобилей, однако понижать из-за этого стоимость ОСАГО никто не будет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Совет Федерации РФТехосмотр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры