«Вульгарно и примитивно»: Хасбулатов пристыдил Сокурова за попытку «расчленить Россию»

«Сокуров просто плохо знает ситуацию. Ему так кажется, и он сказал какую-то ерунду, и, я думаю, президент совершенно правильно отреагировал. Стимулирование этих националистических, российско-центристских тенденций привело к распаду Советского Союза. Я хотел бы напомнить и всем, и Сокурову, что рассуждения 1980-х годов о том, что Россия кормит всех, о том, что русский народ самый бесправный, его все эксплуатируют и прочее привели к идеологическому обоснованию выхода республик из состава СССР. А теперь что? Сокуров добивается того, чтобы Российскую Федерацию расчленить? Северный Кавказ уйдет, потом Башкирия и Татарстан, и что останется?» - возмутился Хасбулатов.

Он также признался, что не считает Сокурова «мыслителем», и назвал «бедой России» то, что такие люди рассуждают о высоких материях.

«Я его вообще не считаю никаким мыслителем, потому что мыслитель не выражает такие мысли, вульгарные и достаточно примитивные. Большая проблема России в том, что такие люди как Сокуров берут на себя функции рассуждать о высоких материях, а это им природой не дано. А он вступает в спор с президентом, высказывает какие-то идеи… Я считаю, что такие высказывания - это просто безграмотно, вульгарно и примитивно. Очень сожалею, что у нас нет других людей, которые как-то по-иному бы говорили, возвеличили свой голос, поднялись над всеми этими страстями, и стали бы рассуждать с позиции объединительных процессов, гуманистически. Сокуров думает о том, что уже сейчас Российская Федерация с точки зрения территорий – это то Московское Княжество, которое было сформировано Иваном Грозным? 400 лет все, что произрастало из России, уже утеряно, благодаря таким мыслителям как Сокуров», - подчеркнул экс-глава Верховного совета РСФСР и России.

Хасбулатов также упрекнул режиссера в незнании реальной ситуации на Кавказе, объяснив его слова желанием «оказаться в центре внимания».

«Он же сам становится на позицию националиста, говоря о том, что давайте Северный Кавказ отдадим. А кому отдадим? Откуда он знает, что там за настроения, о чем там думает абсолютное большинство населения? Откуда он это взял? Это, скорее, от стремления как-то высказаться, оказаться в центре внимания. Честно говоря, мне жалко таких людей, но что поделаешь, приходится считаться и с такими взглядами, с такими людьми», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Видеозапись и стенограмма заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое Путин провел в режиме видеоконференции 9 декабря, опубликованы на сайте Кремля.

Отвечая на высказывания Сокурова, Путин сказал, что, «прежде чем говорить такие вещи публично, надо хорошо подумать». По его словам, это очень тонкие и чувствительные вещи, поскольку можно легко обидеть кого-то или оскорбить.

«Что предлагается – разделить весь Дагестан? Или Карачаево-Черкессия. Разделить карачаевцев и черкесов? Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас 2 тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» - спросил президент.