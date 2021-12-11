Неправильно поняли. Режиссер Сокуров оказался в центре политического скандала

Кинорежиссер Александр Сокуров назвал доносом призыв властей Чечни проверить на экстремизм его слова в диалоге с президентом Росии. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Ну, конечно, это донос! А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть», — сказал он.

Высказывания Сокурова о Кавказе – это ерунда, потому что ему «не дано» рассуждать о высоких материях, сказал бывший председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По мнению политика, режиссер «плохо знает ситуацию». Он также признался, что не считает Сокурова «мыслителем», и назвал «бедой России» то, что такие люди рассуждают о высоких материях.

«Я его вообще не считаю никаким мыслителем, потому что мыслитель не выражает такие мысли, вульгарные и достаточно примитивные. Большая проблема России в том, что такие люди как Сокуров берут на себя функции рассуждать о высоких материях, а это им природой не дано. А он вступает в спор с президентом, высказывает какие-то идеи… Я считаю, что такие высказывания - это просто безграмотно, вульгарно и примитивно. Очень сожалею, что у нас нет других людей, которые как-то по-иному бы говорили, возвеличили свой голос, поднялись над всеми этими страстями, и стали бы рассуждать с позиции объединительных процессов, гуманистически. Сокуров думает о том, что уже сейчас Российская Федерация с точки зрения территорий – это то Московское Княжество, которое было сформировано Иваном Грозным? 400 лет все, что произрастало из России, уже утеряно, благодаря таким мыслителям как Сокуров», - подчеркнул экс-глава Верховного совета РСФСР и России.

В пятницу кинорежиссёр Александр Сокуров допустил возможность ареста после полемики с президентом России Владимиром Путиным о федеративности страны. Об этом режиссёр рассказал изданию «Подъём».

Сокуров отметил, что не может предугадать, какие будут последствия его спора с президентом. «Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого»,— подчеркнул режиссёр.

За призыв к нарушению территориальной целостности в России предусмотрено уголовное наказание по статье ч.1, ст. 280 УК РФ.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, профессор, доктор исторических наук Александр Чубарьян в разговоре с URA.RU не поддержал позицию Сокурова по поводу республик в составе России, которые надо «отпустить». При этом он подчеркнул необходимость встреч президента с СПЧ.

«СПЧ поднимает вопросы, которые вызывают разные мнения в обществе, в этом смысле Совет по правам человека известен тем, что там очень много правозащитников, известных людей, независимых людей, поэтому они обычно ставят довольно острые вопросы. Президент правильно делает, что встречается с ними. Это очень важный сегмент гражданского общества, и президенту важно знать позицию и мнение не только людей, связанных с властью, но и с такой общественной структурой, которая выражает интересы граждан», — сказал Александр Чубарьян.

