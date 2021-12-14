Парламент Чечни обратился в СК с просьбой проверить слова Сокурова
Парламент Чечни обратился к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссёра Александра Сокурова. Об этом в своём Instagram сообщил председатель парламента Магомед Даудов.
По словам спикера, режиссёр «не воспринимает страну как Родину и не испытывает чувства ответственности за неё», а его высказывания на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным направлены «на возбуждение ненависти и вражды между народами России».
Даудов добавил, что «парламент Чечни также обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для принятия в отношении Сокурова мер прокурорского реагирования».
Ранее в рамках встречи российского лидера с Советом по правам человека (СПЧ) Сокуров заявил, что Чечня стала националистической и предложил убрать из состава РФ тех, кто не хочет жить с Россией, однако Путин с данной инициативой не согласился.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить высказывания режиссёра на экстремизм, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- Парламент Чечни обратился в СК с просьбой проверить слова Сокурова
- СМИ: «Спартак» все-таки уволит Руя Виторию
- Мишустин освободил Смелова от должности замглавы Росстата
- СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией
- Гинцбург заявил о создании модификации «Спутника V под штамм «омикрон»
- Мужа Тихановской приговорили к 18 годам лишения свободы
- Эксперт объяснил вспышку гриппа в России свойствами коронавируса
- ВВС США уволили 27 человек за отказ вакцинироваться
- Рособрнадзор объявил формат и сроки ЕГЭ
- Публичное прощание с режиссёром Соловьёвым проводить не будут
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru