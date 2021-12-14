Парламент Чечни обратился в СК с просьбой проверить слова Сокурова

По словам спикера, режиссёр «не воспринимает страну как Родину и не испытывает чувства ответственности за неё», а его высказывания на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным направлены «на возбуждение ненависти и вражды между народами России».

Даудов добавил, что «парламент Чечни также обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для принятия в отношении Сокурова мер прокурорского реагирования».

Ранее в рамках встречи российского лидера с Советом по правам человека (СПЧ) Сокуров заявил, что Чечня стала националистической и предложил убрать из состава РФ тех, кто не хочет жить с Россией, однако Путин с данной инициативой не согласился.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить высказывания режиссёра на экстремизм, сообщает Ura.ru.

