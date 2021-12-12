Сокурову интересно обсудить с президентом вопросы «за чашкой чая», которых «полно»

Советский и российский режиссер, член Совета по правам человека при президенте России Александр Сокуров примет предложение от главы государства, если оно будет, чтобы за «чашкой чая» обсудить вопросы, которых «полно». Об этом Сокуров заявил ТАСС.

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«Если поступит предложение, я, конечно, не откажусь. Там полно вопросов», - отметил Сокуров.

Режиссер подчеркнул, что ему интересно будет послушать мнение президента «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее».

При этом режиссер призвал прекратить шумиху в СМИ. Он назвал освещение его дискуссии с главой государства на заседании СПЧ 9 декабря «абсолютно истерическим».

«Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», - поделился впечатлением Сокуров.

Кинорежиссер Александр Сокуров назвал доносом призыв властей Чечни проверить на экстремизм его слова в диалоге с президентом Росии. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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ФОТО: Kremlin.ru
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