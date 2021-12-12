Сокурову интересно обсудить с президентом вопросы «за чашкой чая», которых «полно»

«Если поступит предложение, я, конечно, не откажусь. Там полно вопросов», - отметил Сокуров.

Режиссер подчеркнул, что ему интересно будет послушать мнение президента «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее».

При этом режиссер призвал прекратить шумиху в СМИ. Он назвал освещение его дискуссии с главой государства на заседании СПЧ 9 декабря «абсолютно истерическим».

«Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», - поделился впечатлением Сокуров.

Кинорежиссер Александр Сокуров назвал доносом призыв властей Чечни проверить на экстремизм его слова в диалоге с президентом Росии. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

