Названы позитивные итоги прошлых «Годов семьи» в России
Россия практически безболезненно для демографии перенесла год мирового финансового кризиса благодаря мощным мерам поддержки семей с детьми, заявил НСН Сергей Рыбальченко.
В 2008 году, когда во всем мире бушевал финансовый кризис, Россия оказывала серьезную поддержку семья с детьми, благодаря чему в нашей стране не упала рождаемость, заявил в пресс-центре НСН председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.
«В 2008 году была принята концепция демографической политики РФ на период до 2025 года. В 2008 году впервые был проведен "День семьи, любви и верности", было принято значительное количество мер поддержки семей. Самое главное - в 2008 году грянул мировой финансовый кризис, из-за чего мы ожидали падения рождаемости. Тогда количество запросов в Яндексе по слову "аборт" увеличилось в 20 раз. Все скептики тогда говорили, что меры демографической поддержки не будут работать, но мы увидели, что рост рождаемости продолжился и в 2008, и в 2009 году, и так далее. Международные исследования показали, что в тех странах, где были приняты мощные меры поддержки семей с детьми, финансовый кризис прошел практически безболезненно», - сказал собеседник НСН.
Ранее, в конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».
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