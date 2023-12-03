Депутат Госдумы Федоров предложил ввести налог на бездетность
Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой ввести налог на бездетность. Парламентария цитирует «Говорит Москва».
Он напомнил, что налог на бездетность существовал в СССР. По его словам, государство должно стимулировать рождение детей.
«Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог», - сказал депутат.
Федоров отказался считать налог наказанием. Законодатель полагает, что это способ решения проблемы низкой рождаемости.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что семья с тремя детьми является абсолютным приоритетом для России, напоминает «Радиоточка НСН».
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