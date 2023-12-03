Депутат Госдумы Федоров предложил ввести налог на бездетность

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой ввести налог на бездетность. Парламентария цитирует «Говорит Москва».

«До 18 лет»: Рожать первого ребенка призвали как можно раньше

Он напомнил, что налог на бездетность существовал в СССР. По его словам, государство должно стимулировать рождение детей.

«Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог», - сказал депутат.

Федоров отказался считать налог наказанием. Законодатель полагает, что это способ решения проблемы низкой рождаемости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что семья с тремя детьми является абсолютным приоритетом для России, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиДетиДепутатыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры