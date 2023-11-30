Зампред СПЧ: Воспитание детей можно совмещать с карьерой

Ирина Киркора в пресс-центре НСН призвала избавляться от стереотипов гиперответственности, которые сейчас навязывают молодежи.

Заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора заявила в пресс-центре НСН, что молодежи нужно быть психологически готовыми к рождению ребенка.

Больше маткапитала: Демограф назвал способ повысить рождаемость в РФ на 20%

«Сейчас на молодежь навешивается гиперответственность в качестве стереотипов, из-за чего возникают страхи по типу "я не справлюсь", "я не смогу", "я не готов к такой ответственности". От этих ярлыков надо избавляться. Нужно дать возможность психологически быть готовым к рождению детей. Это можно сделать и с помощью таких современных тенденций, как лидерство, построение карьеры. Это не означает, что вместо, это означает параллельно», - сказала собеседница НСН.

Ранее, в конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МатьДетиМногодетные Семьи

Горячие новости

Все новости

партнеры