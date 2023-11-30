Зампред СПЧ: Воспитание детей можно совмещать с карьерой
Ирина Киркора в пресс-центре НСН призвала избавляться от стереотипов гиперответственности, которые сейчас навязывают молодежи.
Заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора заявила в пресс-центре НСН, что молодежи нужно быть психологически готовыми к рождению ребенка.
«Сейчас на молодежь навешивается гиперответственность в качестве стереотипов, из-за чего возникают страхи по типу "я не справлюсь", "я не смогу", "я не готов к такой ответственности". От этих ярлыков надо избавляться. Нужно дать возможность психологически быть готовым к рождению детей. Это можно сделать и с помощью таких современных тенденций, как лидерство, построение карьеры. Это не означает, что вместо, это означает параллельно», - сказала собеседница НСН.
Ранее, в конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru