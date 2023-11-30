Зампред СПЧ: Воспитание детей можно совмещать с карьерой

«Сейчас на молодежь навешивается гиперответственность в качестве стереотипов, из-за чего возникают страхи по типу "я не справлюсь", "я не смогу", "я не готов к такой ответственности". От этих ярлыков надо избавляться. Нужно дать возможность психологически быть готовым к рождению детей. Это можно сделать и с помощью таких современных тенденций, как лидерство, построение карьеры. Это не означает, что вместо, это означает параллельно», - сказала собеседница НСН.



Ранее, в конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».

