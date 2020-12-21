Все идет по плану. Иммунолог о рекорде заражений COVID-19 в России

«Все идет своим чередом, вирус продолжает нарастать, значительная часть случаев, порядка 20%, протекает бессимптомно, много и случаев в легкой форме, это когда у человека пару дней держится температура около 38 градусов, которая проходит абсолютно самостоятельно. Рост заражений предсказуем, так как ранее выявленные больные до того, как их выявили, смогли заразить много людей. Люди же много общаются, а жесткого локдауна у нас нет. Никакого аврала, все идет своим чередом», - заверила врач.

По ее словам, по крайней мере в Москве госпиталей достаточно, а практика работы с больными отработана.

«Возможно, именно из-за того, что работа поставлена на поток, и все звенья медицинских учреждений работают как надо, и начался рост выявленных случаев заражения. Вам кажется, что все растет, а на самом деле просто стали адекватно выявлять те случаи, которые есть», - отметила иммунолог.

Она считает, что на новогодних каникулах заболеваемость пойдет на спад.

«Думаю, будет затишье. Люди не ходят на работу, массовые мероприятия в закрытых помещениях не планируются, люди будут проводить время в основном на улице, это создаст некоторое затишье с распространением коронавируса», - полагает она.

Гендиректор Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор РАН Александр Гинцбург в понедельник заявил, что россияне старше 60 лет смогут привиться от коронавируса препаратом «Спутник V» в начале 2021 года.

