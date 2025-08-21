Вэнс: Путин - политик, который заботится об интересах России

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал Fox News о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, российский лидер более мягкий в общении, чем принято считать, при этом он очень расчетлив и осторожен. Вэнс указал, что никогда не встречался с российским лидером лично, но неоднократно говорил с ним по телефону.

Вице-президент считает, что Путин заботится об интересах России, как он их видит.

Вэнс также сказал, что США получили детали переговорных позиций РФ и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

