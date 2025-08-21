Билеты на поезда подорожали на 20%
Стоимость билетов на поезда дальнего следования выросла в июле в среднем на 20% год к году, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
На 27,4% стал дороже проезд в купе фирменных поездов (нерегулируемый сегмент). В 2024 году фирменный купейный билет поднялся в цене только на 14,8%. Билет в купейный вагон скорого нефирменного поезда за последний год стал дороже на 23,8%.
Рост затронул и самый востребованный сегмент железнодорожных билетов — плацкартных вагонов. Проезд в фирменном плацкарте в июле текущего года подорожал на 20,7% год к году.
Эксперты указали, что наблюдается более высокий рост цен на ж/д билеты по сравнению с инфляцией. В Федеральной пассажирской компании сказали, что в высокий сезон путешествий (летом или в декабре), стоимость билетов всегда выше.
Ранее стало известно, что в российских поездах исчезнут гравитационные туалеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
