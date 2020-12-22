Иммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутаций COVID-19

«У всех вирусов внутри генома есть механизм их постоянных изменений. Есть участки, которые заставляют гены вырезаться и вставляться в другое место. Естественный отбор подхватывает те изменения, которые вирусу как популяции полезны. Это позволяет ему захватывать новые территории и размножаться в них. Та мутация, которая привела к возможности распространения от человека к человеку, стала для него революционной, ведь после этого вирус как вид захватил весь мир», - отметил он.



Иммунолог также уточнил, сколько времени требуется вирусу, чтобы заметным образом измениться.



«Когда вирус заразил клетку и она лопнула, выпустив новое поколение дальше, то вирус уже немного изменился. Для этого достаточно минут или часов. Эти изменения незначительные, но тем не менее заметные для действия естественного отбора. Но 70% - это небольшое увеличение контагиозности, то есть заразительности. Скорее всего, вирус начал жить во внешней среде дольше, потому что новых путей передачи пока нет. Чтобы заметить увеличение скорости распространения, нужен как минимум месяц-два», - объяснил врач.