Иммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутаций COVID-19
Врач в эфире НСН предположил, что коронавирус в результате мутаций и адаптации к новым условиям стал дольше жить во внешней среде, что продемонстрировало появление "британского штамма".
Коронавирус через пять-семь лет станет более заразным, но при этом будет вызывать меньше осложнений, заявил инфекционист Евгений Тимаков в интервью РИА Новости. По его словам, в Великобритании случилась подобная мутация: вирус стал заразнее, но не убийственнее.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, почему вирус вынужден постоянно мутировать.
«У всех вирусов внутри генома есть механизм их постоянных изменений. Есть участки, которые заставляют гены вырезаться и вставляться в другое место. Естественный отбор подхватывает те изменения, которые вирусу как популяции полезны. Это позволяет ему захватывать новые территории и размножаться в них. Та мутация, которая привела к возможности распространения от человека к человеку, стала для него революционной, ведь после этого вирус как вид захватил весь мир», - отметил он.
Иммунолог также уточнил, сколько времени требуется вирусу, чтобы заметным образом измениться.
«Когда вирус заразил клетку и она лопнула, выпустив новое поколение дальше, то вирус уже немного изменился. Для этого достаточно минут или часов. Эти изменения незначительные, но тем не менее заметные для действия естественного отбора. Но 70% - это небольшое увеличение контагиозности, то есть заразительности. Скорее всего, вирус начал жить во внешней среде дольше, потому что новых путей передачи пока нет. Чтобы заметить увеличение скорости распространения, нужен как минимум месяц-два», - объяснил врач.
Жемчугов также рассказал, может ли коронавирус со временем стать сезонной или природно-очаговой инфекцией.
«Для того, чтоб назвать сроки новых мутаций, нужно тщательно изучать геном вируса и отследить гены, которые отвечают за устойчивость во внешней среде. Сейчас вирус плохо себя чувствует при низкой температуре, а вдруг он со временем получит возможность жить при -4 градусах? Это будет ужасно для всех. Но вирусу невыгодно всех убивать, тогда ему негде будет жить. Даже чума оставляла какое-то количество людей и животных, чтобы они перенесли микроб на новую территорию. Если 60-70% населения планеты будут иметь иммунитет, то вирусу придется куда-то деваться, например, в животных, и ждать следующего поколения людей без иммунитета», - заключил иммунолог.
Ранее Еврокомиссия выразила мнение, что власти европейских стран смогут контролировать пандемию COVID-19 в Европе к концу 2021 года, однако подчеркнула, что многое зависит от темпов вакцинации.
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