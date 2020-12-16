Вирусолог рассказал, кто точно не заразится коронавирусом

Если человек, у которого был контакт с больным коронавирусом, не заразился, то он может иметь T-клеточный иммунитет. Об этом заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Специалист подчеркнул, что человек мог переболеть другим коронавирусом, поэтому у него остались T-клетки, которые узнают и SARS-Cov-2, отмечает Ura.ru.

Таких людей 10%-15%, заявил Чумаков.

Кроме того, он добавил, что мало шансов заразиться COVID-19 у тех, кто недавно переболел гриппом. В крови этих людей много антивирусного белка интерферона, который препятствует новому заражению. Также, по словам Чумакова, не стоит забывать о тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию бессимптомно.