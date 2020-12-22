Британского штамма в России нет. Но ситуация с COVID-19 не легче

Дети могут оказаться наиболее уязвимыми перед новым штаммом коронавируса, обнаруженном в Великобритании. Его чаще всего фиксируют среди детей в возрасте до 15 лет, заявил профессор лондонского Имперского колледжа Нил Фергюсон. Прямой причинно-следственной связи пока не установлено, однако статистика ясно показывает более высокую склонность нового штамма к заражению детей, считает профессор.

В России новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, не обнаружен, заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. По ее словам, мутация коронавируса в Великобритании не является чем-то неожиданным и необычным. В самой России эксперты обнаружили 1424 мутации коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора. Как сообщила Попова, российские тест-системы способны выявлять мутировавший штамм коронавируса. А российские вакцины будут эффективны и против британской мутации.

Текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России Анна Попова оценила как стабильную, однако баланс, по ее словам, остается хрупким. Самая сложная ситуация складывается в Крыму, на Чукотке, во Владимирской и Астраханской областях. Во всех четырех регионах продолжается рост заболеваемости, сообщила Попова.

Но есть и еще один субъект федерации, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом напряженная. Это – Москва, в которой после некоторого снижения неделей раньше, за последнюю семидневку отмечен рост случаев заболевания на 5%. Такие данные привел мэр города Сергей Собянин. По данным оперативного штаба, за последние сутки в столице выявлено 7237 новых случаев заражения, умер 71 человек; всего с начала пандемии в Москве зафиксировано более 750 тысяч случаев коронавирусной инфекции. При этом «еженедельно продолжается рост госпитализаций», констатировал Собянин. По его оценке, пик пандемии коронавируса закончится через несколько месяцев, но сама борьба с вирусом будет идти еще длительное время.

Ввод дополнительных ограничений пока не планируется – столичная система здравоохранения справляется с нагрузкой, а 30% коечного фонда остаются свободными, заверил мэр города. А вот какие бы то ни было послабления действующих антикоронавирусных ограничений столичный мэр счел невозможными.

Более того, контроль за соблюдением действующих антивирусных правил в преддверии новогодних праздников будет усилен, предупредил столичный Роспотребнадзор. Это, в частности, касается и соблюдения перчаточно-масочного режима в магазинах и общественном транспорте, запрета на работу заведений общепита в ночное время, ограничений по числу зрителей в театрах и кинотеатрах.

