Угроза жизни: В Госдуме призвали запретить прокат электросамокатов в стране

По словам парламентария, их использование неопытными водителями создает угрозу жизни и здоровью россиян. Миронов указал, что в стране отсутствуют эффективные механизмы предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности. А действующее у самокатов ограничение скорости в 25 километров в час не учитывает реальные риски и поведенческие факторы пользователей.

Россия по-прежнему не готова к использованию электросамокатов — не хватает специальных дорожек, а с тротуаров и автомобильных дорог самокаты необходимо убрать, чтобы не подвергать риску пешеходов и водителей. Об этом НСН заявил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.

