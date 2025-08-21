Угроза жизни: В Госдуме призвали запретить прокат электросамокатов в стране
В России необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова, который направил письмо с соответствующей инициативой на имя главы Минтранса РФ Андрея Никитина.
По словам парламентария, их использование неопытными водителями создает угрозу жизни и здоровью россиян. Миронов указал, что в стране отсутствуют эффективные механизмы предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности. А действующее у самокатов ограничение скорости в 25 километров в час не учитывает реальные риски и поведенческие факторы пользователей.
Россия по-прежнему не готова к использованию электросамокатов — не хватает специальных дорожек, а с тротуаров и автомобильных дорог самокаты необходимо убрать, чтобы не подвергать риску пешеходов и водителей. Об этом НСН заявил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.
