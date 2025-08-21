Звезда «Бригады» Дюжев задолжал за коммуналку

Судебные приставы попытались взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева, который широко стал известен благодаря сериалу «Бригада», задолженность по коммунальным платежам в 21 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

При этом им не удалось этого сделать, так как местонахождение и имущество актера неизвестно. Также не вышло получить информацию о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей.

Дюжев просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество. Исполнительные производства были прекращены.

Ранее Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
