Звезда «Бригады» Дюжев задолжал за коммуналку
Судебные приставы попытались взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева, который широко стал известен благодаря сериалу «Бригада», задолженность по коммунальным платежам в 21 тысячи рублей, сообщает ТАСС.
При этом им не удалось этого сделать, так как местонахождение и имущество актера неизвестно. Также не вышло получить информацию о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей.
Дюжев просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество. Исполнительные производства были прекращены.
Ранее Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
