Звезда «Бригады» Дюжев задолжал за коммуналку

При этом им не удалось этого сделать, так как местонахождение и имущество актера неизвестно. Также не вышло получить информацию о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей.

Дюжев просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество. Исполнительные производства были прекращены.

Ранее Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

