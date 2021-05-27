Новый ГУЛАГ или новые миллионеры? ФСИН раскрыл зарплаты заключенных
Эксперты рассказали о перспективах использования труда осужденных на стройках и в реализации крупных госпроектов.
Предприниматели все больше проявляют интерес к сотрудничеству с заключенными и заявляют о возможности увеличения на своих предприятиях количества мест для их проживания. Сейчас в 11 регионах на разных предприятиях создано 715 мест для осужденных к принудительным работам, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Перспективными направлениями для работы служба считает строительство, сельское хозяйство, переработку твердых бытовых отходов, реализацию крупных госпроектов.
Средние зарплаты осужденных составляют 20–24 тысяч рублей в месяц, а в отдельных случаях (Белгородская область) доходят до 220 тысяч рублей, рассказали во ФСИН. В Новгородской области есть примеры получения зарплаты осужденными в 102 тысячи рублей, в Приморском крае – 94 тысячи рублей, пишут «Известия». В ряде случаев их ежемесячные доходы даже превышают среднюю зарплату по региону.
Ранее во ФСИН предлагали заменить мигрантов заключенными. По замыслу руководства ведомства, это будет способствовать социализации заключенных и поможет решить проблему с нехваткой мигрантов. Директор службы Александр Калашников заверил, что речь идет не о создании нового ГУЛАГа, а о новых достойных условиях труда.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин высказал мнение, что эту инициативу можно успешно реализовать, но из-за возможных злоупотреблений ФСИН все же есть риск вернуться к ГУЛАГу.
«Это должно быть экономически целесообразно и не превращаться в наказание трудом. Нам от старой гулаговской идеи, что осужденный должен превратиться в раба, надо уходить. Это плохая идея. Она ничем хорошим не кончится. Не знаю, хватит ли у ФСИН добросовестности. Злоупотребления могут быть самые разные. Это может быть не добровольный труд, а принудительный, что совершенно недопустимо. Тогда это будет не просто возвращение к ГУЛАГу, а еще хуже. Могут быть совершенно скотские условия проживания на удаленном объекте, если заключенных не будут этапировать на ночь обратно в колонию. Возможны какие-то нарушения, связанные с контролем ФСИН на месте работы. Непонятно, кто и как там будет обеспечивать режим», - пояснил он.
Член СПЧ подчеркнул, что необходим общественный контроль за условиями труда и проживания осужденных, однако у ФСИН часто нет никакого желания добросовестно сотрудничать с представителями общества.
С Каляпиным поспорил председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков, который заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что в нынешнее время никакой ГУЛАГ в принципе невозможен.
«Не может быть в 21 году ситуации, когда десятки тысяч осужденных умирают на каких-то стройках. Это очевидно. Насколько при этом будет обеспечена техника безопасности, условия труда, адекватная оплата и все остальное – зависит от потраченных денег и выполненных задач», - считает Чиков.
Полностью заменить на рынке труда мигрантов трудящимися заключенными не получится, отметил в ходе пресс-конференции, прошедшей накануне в НСН, председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. По его словам, трудовых мигрантов в России в разы больше.
«В инициативе, которую озвучил руководитель ФСИН, речь шла о 180 тысяч человек, это на несколько порядков меньше, чем иностранных граждан. Иностранных граждан в Российской Федерации никто не может посчитать, сколько, но не меньше, чем 3 миллиона, что в 20 раз больше, чем потенциальная рабочая сила из числа заключенных», - отметил Каримов.
Инициатива привлечения заключенных к работам, на которых заняты трудовые мигранты, впервые была озвучена на закрытом мероприятии, которое проходило во ФСИН с участием РЖД по поводу строительства БАМа.
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