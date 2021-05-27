Новый ГУЛАГ или новые миллионеры? ФСИН раскрыл зарплаты заключенных

Ранее во ФСИН предлагали заменить мигрантов заключенными. По замыслу руководства ведомства, это будет способствовать социализации заключенных и поможет решить проблему с нехваткой мигрантов. Директор службы Александр Калашников заверил, что речь идет не о создании нового ГУЛАГа, а о новых достойных условиях труда.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин высказал мнение, что эту инициативу можно успешно реализовать, но из-за возможных злоупотреблений ФСИН все же есть риск вернуться к ГУЛАГу.

«Это должно быть экономически целесообразно и не превращаться в наказание трудом. Нам от старой гулаговской идеи, что осужденный должен превратиться в раба, надо уходить. Это плохая идея. Она ничем хорошим не кончится. Не знаю, хватит ли у ФСИН добросовестности. Злоупотребления могут быть самые разные. Это может быть не добровольный труд, а принудительный, что совершенно недопустимо. Тогда это будет не просто возвращение к ГУЛАГу, а еще хуже. Могут быть совершенно скотские условия проживания на удаленном объекте, если заключенных не будут этапировать на ночь обратно в колонию. Возможны какие-то нарушения, связанные с контролем ФСИН на месте работы. Непонятно, кто и как там будет обеспечивать режим», - пояснил он.

Член СПЧ подчеркнул, что необходим общественный контроль за условиями труда и проживания осужденных, однако у ФСИН часто нет никакого желания добросовестно сотрудничать с представителями общества.

С Каляпиным поспорил председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков, который заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что в нынешнее время никакой ГУЛАГ в принципе невозможен.

«Не может быть в 21 году ситуации, когда десятки тысяч осужденных умирают на каких-то стройках. Это очевидно. Насколько при этом будет обеспечена техника безопасности, условия труда, адекватная оплата и все остальное – зависит от потраченных денег и выполненных задач», - считает Чиков.