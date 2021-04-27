БАМ достроят зэки? ФСИН не против

Федеральная служба исполнения наказаний может допустить заключенных к строительству Байкало-Амурской магистрали при соблюдении ряда условий. Так в службе отреагировали на сообщения о том, что возможность использования труда заключенных обсуждается в правительстве России. В условиях острого дефицита наемной рабочей силы, как в связи с масштабом работ, так и из-за нехватки мигрантов, на строительстве БАМа не хватает порядка 15 тысяч рабочих разных специальностей. Нужны квалифицированные бульдозеристы, механики, сварщики и электрики. На совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина Минтрансу, ФСИН и ОАО РЖД было поручено проработать вопрос привлечения заключенных, - писал на днях «Ъ». К участию в работах на магистрали готовы приступить три тысячи военнослужащих железнодорожных войск.

Условия привлечения заключенных к работам на БАМе ФСИН уже сформулировала. Во-первых, это спецпомещения для их содержания в непосредственной близости от места работы. По существующим стандартам ФСИН не может содержать осужденных вне специализированных помещений. Но, как говорится, вам надо – вы и стройте, - дали понять во ФСИН: «Необязательно полноценная колония, достаточно изолированного участка, может быть, передвижного, но с соблюдением всех требований», - заявили представители службы в интервью «МК». И заверили, что будут соблюдены все условия, в том числе оплаты труда. На стройку допустят только заключенных, осужденных за нетяжкие преступления. Им планируют дать возможность сохранить работу после освобождения.

Практика использования труда заключенных не нова в принципе и не нова для БАМа в частности. Когда в 30-е годы прошлого века магистраль только начинали строить, в 1932 году был создан БАМлаг. Через него прошло порядка 2 млн человек. БАМлаг входил в систему ГУЛАГа – Главного Управления лагерей НКВД СССР, «перемоловший» десятки миллионов безвинно осужденных, из которых более полутора миллионов – не вернулись. Кроме БАМа, советские заключенные привлекались к строительству целого ряда крупных, как теперь сказали бы, инфраструктурных проектов, например, Беломорско-Балтийского канала. В его строительстве принимал участие заключенный, а впоследствии – выдающийся ученый, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. От него автор этих строк когда-то впервые услышал:

«Без туфты и аммонала не построили б канала».

Интересно, какие поговорки сложат про БАМ нынешние заключенные? Если, конечно, они все-таки поедут его строить…

