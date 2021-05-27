ФСИН сообщила о зарплате у заключенных до 220 тысяч рублей

В России средняя зарплата осужденных к принудительным работам составляет от 20 до 24 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

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Однако существуют примеры, когда осужденные получают больше 200 тысяч рублей. Так, в Белгородской области имеются примеры получения осужденными заработной платы в 224 тысячи рублей. В ведомстве не уточнили, кем трудятся осужденные, получая такие деньги.

Как сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, такие зарплаты могут получать кто-то из «своих», либо ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это единичные эпизоды.

Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко поддержал идею об использовании заключенных на крупных объектах. Как пишет Интерфакс, он заявил, что так заключенные смогут реализовывать право на замену наказания исправительными работами.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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