Хуже ГУЛАГа? Правозащитники подвергли сомнению инициативу ФСИН о труде заключенных

Ранее ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заверил, что это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия труда.

Каляпин считает, что можно успешно реализовать такую инициативу, но из-за возможных злоупотреблений ФСИН есть риск вернуться к ГУЛАГу.

«Это должно быть экономически целесообразно и не превращаться в наказание трудом. Нам от старой гулаговской идеи, что осужденный должен превратиться в раба, надо уходить. Это плохая идея. Она ничем хорошим не кончится. Не знаю, хватит ли у ФСИН добросовестности. Злоупотребления могут быть самые разные. Это может быть не добровольный труд, а принудительный, что совершенно недопустимо. Тогда это будет не просто возвращение к ГУЛАГу, а еще хуже. Могут быть совершенно скотские условия проживания на удаленном объекте, если заключенных не будут этапировать на ночь обратно в колонию. Возможны какие-то нарушения, связанные с контролем ФСИН на месте работы. Непонятно, кто и как там будет обеспечивать режим», - уверен член СПЧ.

По его словам, проблема в том, что у Федеральной службы исполнения наказаний нет никакого желания добросовестно сотрудничать с представителями общества.

«Это даже касается тех стационарных мест лишения свободы, которые есть сейчас. Общественный контроль над ними закреплен в федеральном законе. Что будет происходить в иных местах, куда заключенных отвезут для работы? Я думаю, что будут злоупотребления, безусловно. Наверное, ФСИН постарается от этого общественного контроля избавиться», - заключил Каляпин.

В свою очередь, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что в нынешнее время ГУЛАГ невозможен. По его мнению, ФСИН вполне способен создать хорошие условия труда для заключенных.