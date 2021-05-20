Хуже ГУЛАГа? Правозащитники подвергли сомнению инициативу ФСИН о труде заключенных


Член СПЧ Игорь Каляпин и глава "Агоры" Павел Чиков поспорили в эфире НСН о том, сможет ли ФСИН обеспечить для заключенных достойные условия труда

Намерение обеспечить осужденных трудом – хорошее, но неизвестно, будет ли это экономически целесообразно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин.

«Если на каких-то удаленных объектах организовать, то это экономически невыгодно. Конвоирование, общежитие, охрана будут стоить сумасшедших денег. Расконвоированных осужденных можно использовать на производствах, на стройках, не тратя какие-то безумные деньги на их охрану, перевозку и жилье. Тогда это будет разумная инициатива», - рассказал правозащитник.

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Ранее ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заверил, что это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия труда.

Каляпин считает, что можно успешно реализовать такую инициативу, но из-за возможных злоупотреблений ФСИН есть риск вернуться к ГУЛАГу.

«Это должно быть экономически целесообразно и не превращаться в наказание трудом. Нам от старой гулаговской идеи, что осужденный должен превратиться в раба, надо уходить. Это плохая идея. Она ничем хорошим не кончится. Не знаю, хватит ли у ФСИН добросовестности. Злоупотребления могут быть самые разные. Это может быть не добровольный труд, а принудительный, что совершенно недопустимо. Тогда это будет не просто возвращение к ГУЛАГу, а еще хуже. Могут быть совершенно скотские условия проживания на удаленном объекте, если заключенных не будут этапировать на ночь обратно в колонию. Возможны какие-то нарушения, связанные с контролем ФСИН на месте работы. Непонятно, кто и как там будет обеспечивать режим», - уверен член СПЧ.

По его словам, проблема в том, что у Федеральной службы исполнения наказаний нет никакого желания добросовестно сотрудничать с представителями общества.

«Это даже касается тех стационарных мест лишения свободы, которые есть сейчас. Общественный контроль над ними закреплен в федеральном законе. Что будет происходить в иных местах, куда заключенных отвезут для работы? Я думаю, что будут злоупотребления, безусловно. Наверное, ФСИН постарается от этого общественного контроля избавиться», - заключил Каляпин.

В свою очередь, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что в нынешнее время ГУЛАГ невозможен. По его мнению, ФСИН вполне способен создать хорошие условия труда для заключенных.

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«Не может быть в 21 году ситуации, когда десятки тысяч осужденных умирают на каких-то стройках. Это очевидно. Насколько при этом будет обеспечена техника безопасности, условия труда, адекватная оплата и все остальное – зависит от потраченных денег и выполненных задач. Можно создать достойные условия для работы. У нас масса исправительных учреждений, в которых есть производство: промышленное, литейное и т.д. Это сделать можно, но никто не знает, как это будет реализовано», - считает он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных. Он заявил, что если привлечь для этого добровольцев из мест лишения свободы в обмен на двукратное снижение их тюремного срока, испытания вакцины от коронавируса будут проходить быстрее.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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