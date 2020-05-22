Новости за ночь: Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

Владимир Жириновский предложил продать «мумию» Владимира Ленина. Как пишет РИА Новости, столь необычное предложение лидер ЛДПР опубликовал на своей странице в Twitter.

«Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», – написал политик в социальной сети.

Жириновский уверен, что приобрести Ленина захотят «Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист», пишет Газета.ру. Лидер ЛДПР добавил, что ,бюджет России после такой сделки может значительно пополнится, отмечает Ura.ru.

«Оскорбивший» Зюганова Милонов призвал его отстать от Ленина

Напомним, в ноябре прошлого года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову начать совместную работу над законопроектом о церемонии захоронения тела Владимира Ленина. По словам парламентария, «многие сторонники Компартии… выступают за скорейшее захоронение Ильича в соответствии с его прижизненной волей и желанием его супруги Надежды Крупской. Многие коммунисты давно… более трезво смотрят на нахождение мумифицированного тела человека на главной площади страны», - говорится в обращении Милонова.

В свою очередь в эфире НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко отверг предложение Милонова, назвав депутата провокатором.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Читайте также новости за ночь 22 мая:
ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:МавзолейВладимир ЛенинВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры