Новости за ночь: Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

Напомним, в ноябре прошлого года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову начать совместную работу над законопроектом о церемонии захоронения тела Владимира Ленина. По словам парламентария, «многие сторонники Компартии… выступают за скорейшее захоронение Ильича в соответствии с его прижизненной волей и желанием его супруги Надежды Крупской. Многие коммунисты давно… более трезво смотрят на нахождение мумифицированного тела человека на главной площади страны», - говорится в обращении Милонова.

В свою очередь в эфире НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко отверг предложение Милонова, назвав депутата провокатором.