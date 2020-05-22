Новости за ночь: Роспотребнадзор определил первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19

Первыми от коронавирусной инфекции – после начала производства вакцины – начнут прививать людей из группы риска. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, она подчеркнула, что при возможности, а она прорабатывается на уровне государства, можно будет «наработать вакцину для большей части населения РФ», отмечает RT.

В минувшей четверг, 21 мая, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и их доступ для более широкого применения может появиться в России уже в конце июля, напоминает РИА ФАН. Он подчеркнул, что доклинические испытания препарата идут в соответствии с графиком.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в общей сложности в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, сообщает РЕН ТВ.

Голикова рассказала о разработке в России 47 вакцин от COVID-19

Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп рассказал о разработке вакцины от COVID-19 американскими специалистами. По словам главы Белого дома, США идут с опережением графика в создании вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Он добавил, что испытания находятся на "первой и второй фазах". Президент добавил, что после создания вакцины ее распространят по штатам страны при помощи американских военных.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Читайте также новости за ночь 22 мая:
ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры