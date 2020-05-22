Новости за ночь: Роспотребнадзор определил первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19
Первыми от коронавирусной инфекции – после начала производства вакцины – начнут прививать людей из группы риска. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, она подчеркнула, что при возможности, а она прорабатывается на уровне государства, можно будет «наработать вакцину для большей части населения РФ», отмечает RT.
В минувшей четверг, 21 мая, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и их доступ для более широкого применения может появиться в России уже в конце июля, напоминает РИА ФАН. Он подчеркнул, что доклинические испытания препарата идут в соответствии с графиком.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в общей сложности в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, сообщает РЕН ТВ.
Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп рассказал о разработке вакцины от COVID-19 американскими специалистами. По словам главы Белого дома, США идут с опережением графика в создании вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Он добавил, что испытания находятся на "первой и второй фазах". Президент добавил, что после создания вакцины ее распространят по штатам страны при помощи американских военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru