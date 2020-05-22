Новости за ночь: Роспотребнадзор определил первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19

Первыми от коронавирусной инфекции – после начала производства вакцины – начнут прививать людей из группы риска. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, она подчеркнула, что при возможности, а она прорабатывается на уровне государства, можно будет «наработать вакцину для большей части населения РФ», отмечает RT.

В минувшей четверг, 21 мая, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и их доступ для более широкого применения может появиться в России уже в конце июля, напоминает РИА ФАН. Он подчеркнул, что доклинические испытания препарата идут в соответствии с графиком.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в общей сложности в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, сообщает РЕН ТВ.