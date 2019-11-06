«Лезет грязной рожей». Зюганов ответил «провокатору» Милонову на предложение захоронить Ленина

«Самое удивительное, что (заявление прозвучало - НСН) накануне главного праздник страны – Великого октября, который спас распавшуюся империю. Который породил новый строй, где трудовой народ был главным. Который обеспечил нам Великую Победу: над Берлином, над поверженным Рейхстагом развевалось красное знамя Ленина и Октября. Который доказал, что полуграмотная страна может стать самой великой, самой образованной и самой храброй, самой достойной. Великий Октябрь, который Ленин предвосхитил своим гением, научным подвигом, своей стратегией… Великий Октябрь, который воссоздал мирно, на съезде, демократично новую форму российской государственности в форме Союза Советских Социалистических Республик. У Российской Федерации нет никакой другой подписи о создании ее государственности, кроме подписи Ленина! Под миром, под Советом безопасности ООН нет другой подписи, кроме подписи Сталина! И всех, кто лезет грязной рожей накануне праздника, в святое место – на Красную площадь, является не инициаторами, а провокаторами! На Красной площади похоронено 400 человек. Там лежат 32 маршала и генерала, которые обеспечили нам Победу. Там десять маршалов Победы, которым сегодня в Думе мы открываем прекрасную выставку. Там похоронен Гагарин вместе со своими друзьями. Там захоронены наши гении – Келдыш, Королев, Курчатов, которые обеспечили нам ракетно-ядерный паритет.

Путин недавно был на выставке в Манеже, где с изумлением смотрел на огромную картину, где к подножию Мавзолея бросают фашистские знамена, 200 штандартов и знамен поверженного Рейха, разгромленного Красной армией и победоносной партией большевиков во главе с Лениным и Сталиным. Путин смотрел с удивлением, хотя ему надо удивляться, почему закрывают Мавзолей картонными коробками! А эти лезут раскапывать. Это решение было поддержано съездом, поддержано всей страной! Какое ты имеешь право накануне праздника нам плевать в душу? Поэтому, передайте, что это не инициаторы, а провокаторы, и мы их оттуда погоним дубовой палкой!» - в сердцах заявил Геннадий Зюганов.

По словам Милонова, церемония захоронения тела Ленина могла быть инициирована с помощью референдума или иной «демократической процедуры».

Тело Владимира Ильича Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года. После краха Советского Союза едва ли не каждый год раздаются предложения захоронить тело вождя большевиков.

