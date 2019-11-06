«Лезет грязной рожей». Зюганов ответил «провокатору» Милонову на предложение захоронить Ленина
Лидер КПРФ резко раскритиковал предложение депутат от «Единой России» похоронить вождя большевиков.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову начать совместную работу над законопроектом о церемонии захоронения тела Владимира Ленина, пишет РИА Новости 6 ноября. По словам парламентария, «многие сторонники Компартии… выступают за скорейшее захоронение Ильича в соответствии с его прижизненной волей и желанием его супруги Надежды Крупской. Многие коммунисты давно… более трезво смотрят на нахождение мумифицированного тела человека на главной площади страны», - говорится в обращении Милонова.
В свою очередь в эфире НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко отверг предложение Милонова, назвав депутата от «Единой России» провокатором (слушайте аудио).
«Самое удивительное, что (заявление прозвучало - НСН) накануне главного праздник страны – Великого октября, который спас распавшуюся империю. Который породил новый строй, где трудовой народ был главным. Который обеспечил нам Великую Победу: над Берлином, над поверженным Рейхстагом развевалось красное знамя Ленина и Октября. Который доказал, что полуграмотная страна может стать самой великой, самой образованной и самой храброй, самой достойной. Великий Октябрь, который Ленин предвосхитил своим гением, научным подвигом, своей стратегией… Великий Октябрь, который воссоздал мирно, на съезде, демократично новую форму российской государственности в форме Союза Советских Социалистических Республик. У Российской Федерации нет никакой другой подписи о создании ее государственности, кроме подписи Ленина! Под миром, под Советом безопасности ООН нет другой подписи, кроме подписи Сталина! И всех, кто лезет грязной рожей накануне праздника, в святое место – на Красную площадь, является не инициаторами, а провокаторами! На Красной площади похоронено 400 человек. Там лежат 32 маршала и генерала, которые обеспечили нам Победу. Там десять маршалов Победы, которым сегодня в Думе мы открываем прекрасную выставку. Там похоронен Гагарин вместе со своими друзьями. Там захоронены наши гении – Келдыш, Королев, Курчатов, которые обеспечили нам ракетно-ядерный паритет.
Путин недавно был на выставке в Манеже, где с изумлением смотрел на огромную картину, где к подножию Мавзолея бросают фашистские знамена, 200 штандартов и знамен поверженного Рейха, разгромленного Красной армией и победоносной партией большевиков во главе с Лениным и Сталиным. Путин смотрел с удивлением, хотя ему надо удивляться, почему закрывают Мавзолей картонными коробками! А эти лезут раскапывать. Это решение было поддержано съездом, поддержано всей страной! Какое ты имеешь право накануне праздника нам плевать в душу? Поэтому, передайте, что это не инициаторы, а провокаторы, и мы их оттуда погоним дубовой палкой!» - в сердцах заявил Геннадий Зюганов.
По словам Милонова, церемония захоронения тела Ленина могла быть инициирована с помощью референдума или иной «демократической процедуры».
Тело Владимира Ильича Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года. После краха Советского Союза едва ли не каждый год раздаются предложения захоронить тело вождя большевиков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Ради «четырехдневки» россияне готовы больше работать
- В российских тюрьмах могут ввести запрет на сотовую связь
- Жители сирийских деревень забросали камнями российский патруль
- Вооруженная группа напала на погранзаставу в Таджикистане
- Комитет по разоружению ГА ООН одобрил российские проекты