Новости за ночь: России предложили чередование карантинов до 2021 года
Самый вероятный сценарий развития пандемии коронавируса в России — возникновение нескольких повторных волн заболеваемости COVID-19 до тех пор, пока не появится вакцина, заявили эксперты московского офиса консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).
Согласно их оценкам, вакцина появится не раньше конца 2020 года. В таком случае при повторных всплесках заболеваемости российская экономика будет то закрываться на карантин, то выходить из него, приводит расчёты экспертов РБК. Они назвали такой режим «тяни-толкай» - с медленным включением экономики и возможностью местных «выключений».
Другие возможные сценарии - «отскок», когда COVID-19 будет остановлен уже после первой волны; «критический спад», если кризис затянется и остановится промышленность; «вторые 90-е» как наименее вероятный вариант с многолетней рецессией мировой экономики.
Ранее сценарий с чередованием карантина и послаблений на протяжении 1,5 лет в качестве самого эффективного предлагала международная группа учёных. Если периоды карантина будут жёсткими, а в период смягчения сохранится карантин для заболевших и групп риска, это облегчит ситуацию в экономике и позволит системе здравоохранения справиться с наплывом больных, уверены они.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН назвал такой сценарий безумием. С его точки зрения, будет крайне сложно убедить людей жить по такому графику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru