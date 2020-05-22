Новости за ночь: Власти отказались от шахматной рассадки авиапассажиров
Росавиация согласовала с Роспотребнадзором финальную версию методических указаний по работе авиаперевозчиков и аэропортов в условиях коронавируса. Как пишут «Известия», в документ в итоге не включили норму о шахматной рассадке пассажиров в салоне самолёта: на 50%-ной загрузке рейсов настаивали санитарные власти.
Отмечается, что антивирусные меры будут отменять в три этапа. На первом этапе пассажиры будут дважды проходить температурный контроль — на входе в аэропорт и в самолёт. Им предоставят антисептик, чтобы обработать руки. Во время всего полёта будет необходимо сидеть пристёгнутым в маске и перчатках, а верхнюю одежду убрать на полку для ручной клади. В туалет разрешат ходить только с соблюдением социальной дистанции. Питание предоставят в одноразовой посуде. При этом не уточняется, как есть, если нельзя снимать маску.
Послабления возможны на втором и третьем этапе снятия ограничений.
Ранее с просьбой отменить норму по неполной загрузке самолётов в Роспотребнадзор обращались Российский союз туриндустрии, Общероссийское объединение пассажиров и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. В АЭВТ предупредили о росте цен на 50% в случае введения шахматной рассадки. Эксперты, однако, считают, что авиабилеты подорожают и без неё: компаниям придётся «отбивать» расходы на карантинные мероприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru