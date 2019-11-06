Милонов призвал Зюганова отстать от мумии Ленина
Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, как непогребенный Ленин вредит самой КПРФ.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН жестко ответил на предложение депутата Госдумы Виталия Милонова похоронить Ленина. Зюганов назвал Милонова провокатором, который пытается испортить людям праздник – День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября.
В эфире НСН Виталий Милонов попытался аргументированно обосновать свою позицию, почему он считает необходимым похоронить Ленина. В частности, по его мнению, многие коммунисты уже давно считают, что непогребенный Ленин вредит имиджу партии.
«Я думаю, что Компартии нужно начать использовать более современные образы, а не эксплуатировать несчастное тело Владимира Ильича Ульянова, которым они прикрывают отсутствие современной повестки. И, кроме спасения клубники Грудинина и тела Ленина, люди ждут от КПРФ каких-то других шагов. Я как раз обратился к Геннадию Андреевичу Зюганову из-за того, что ко мне обратились мои избиратели, которые являются приверженцами коммунистической идеологии, и им это кажется некрасивым, что в качестве партийного символа используют мертвое тело.
Действительно, поскольку нахождение Владимира Ильича Ульянова в незахороненном виде противоречит закону «О погребении и похоронном деле», то это является глумлением над его телом. Если Геннадий Андреевич действительно уважает память их дорогого Ильича, которого я лично совсем не уважаю, но это не важно. И если он уважает память Владимира Ильича, то, конечно, его необходимо похоронить, а не использовать в качестве какой-то древнеегипетской мумии. Эпоха фараонов давно прошла. Они же говорят, что они за прогресс, а сами используют какие-то древние символы: пирамиду построили, «тутанхамона» туда поместили», - заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что пока тело лидера большевиков находится в Мавзолее, это означает, что в России до сих пор поддерживаются те методы, которыми он со своими соратниками действовал во времена Красного террора.
«Я считаю, что если твой родственник умер, и ты его сильно любил, то ты его хоронишь, а не хранишь у себя на кухне, и не нанимаешь таксидермиста, чтобы сделать из него чучело. Это бесчеловечно и негуманно. Как бы я не относился к Ленину, но я считаю, что все-таки он был руководителем, каким-никаким, нашего государства, и его надо похоронить. И ждать 2024 года можно, конечно, но насколько это гуманно и правильно? Хранить тело человека, который создал катастрофу в нашей стране, который проклял нашу страну, этот символ проклятья хранить в самом центре нашей страны в таком виде – это недопустимо. Хочу напомнить, что пока мы храним это, то мы признаем и подчеркиваем, что богоборческая, человеконенавистническая и людоедская власть, которая стала ассоциироваться с Лениным и Троцким, нами она до сих пор уважается. Ленин, безусловно, государственный лидер, поэтому даже я считаю, что его надо хоронить со всеми почестями, как и подобает главе государства. С трупами воевать нельзя. Поэтому я ни разу не демократ… Ленина похоронить надо по-человечески», - добавил Виталий Милонов.
При этом депутат подчеркнул, что захороненных у стен Кремля советских государственных деятелей, включая Иосифа Сталина, следует оставить на том же месте.
«В стенах Кремля они похоронены. Там есть и достойные люди, есть и люди, которых я не считаю за достойных. Но, тем не менее, они умерли и они похоронены. Все люди должны быть где-то похоронены. Они – там. И откапывать и возить трупы из точки А в точку Б это лишнее», - резюмировал он.
Тело Владимира Ильича Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года. После краха Советского Союза едва ли не каждый год раздаются предложения захоронить тело вождя большевиков.
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