Милонов призвал Зюганова отстать от мумии Ленина

Он подчеркнул, что пока тело лидера большевиков находится в Мавзолее, это означает, что в России до сих пор поддерживаются те методы, которыми он со своими соратниками действовал во времена Красного террора.

«Я считаю, что если твой родственник умер, и ты его сильно любил, то ты его хоронишь, а не хранишь у себя на кухне, и не нанимаешь таксидермиста, чтобы сделать из него чучело. Это бесчеловечно и негуманно. Как бы я не относился к Ленину, но я считаю, что все-таки он был руководителем, каким-никаким, нашего государства, и его надо похоронить. И ждать 2024 года можно, конечно, но насколько это гуманно и правильно? Хранить тело человека, который создал катастрофу в нашей стране, который проклял нашу страну, этот символ проклятья хранить в самом центре нашей страны в таком виде – это недопустимо. Хочу напомнить, что пока мы храним это, то мы признаем и подчеркиваем, что богоборческая, человеконенавистническая и людоедская власть, которая стала ассоциироваться с Лениным и Троцким, нами она до сих пор уважается. Ленин, безусловно, государственный лидер, поэтому даже я считаю, что его надо хоронить со всеми почестями, как и подобает главе государства. С трупами воевать нельзя. Поэтому я ни разу не демократ… Ленина похоронить надо по-человечески», - добавил Виталий Милонов.

При этом депутат подчеркнул, что захороненных у стен Кремля советских государственных деятелей, включая Иосифа Сталина, следует оставить на том же месте.

«В стенах Кремля они похоронены. Там есть и достойные люди, есть и люди, которых я не считаю за достойных. Но, тем не менее, они умерли и они похоронены. Все люди должны быть где-то похоронены. Они – там. И откапывать и возить трупы из точки А в точку Б это лишнее», - резюмировал он.

Тело Владимира Ильича Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года. После краха Советского Союза едва ли не каждый год раздаются предложения захоронить тело вождя большевиков.

