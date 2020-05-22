Новости за ночь: Небензя обвинил Украину в потере Крыма

Российский дипломат предложил «открыть глаза» на то, что происходило в Киеве в 2014 году. Гарантами соглашения тогдашнего президента Виктора Януковича и оппозиции выступили главы МИД Германии, Франции и Польши, но уже на следующий день эти гарантии были нарушены оппозицией, напомнил Небензя.

«Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года», - приводит слова Небензи РИА Новости.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген возразил, что международное право не может быть избирательным, поэтому создавать подобный прецедент с референдумом было нельзя. Небензя напомнил ему, что международный суд в своё время принял решение о независимости Косова даже без референдума.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поднимал вопрос о судьбе Крыма на «нормандской» встрече в Париже. Российский лидер Владимир Путин, по его словам, не захотел обсуждать эту тему.