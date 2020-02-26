Новости за ночь: За хамство детей в школе наказывать предлагают родителей

Родителей могут начать наказывать за неподобающее поведение детей в школе. Как пишут «Известия», поправки, которые позволят штрафовать россиян за неуважительное отношение их детей к учителям подготовил Общероссийский профсоюз педагогов. В частности, предлагается ввести штрафы в размере до трех тысяч рублей за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.

В том случае, если школьник нападет на учителя, то сумма штрафа возрастет до пяти тысяч рублей. Помимо этого, в поправках указывается возможность введения уголовной ответственности за насилие в отношения работников образовательных учреждений.

Предложение уже начали рассматривать в комитете Госдумы по образованию и науке.