Новости за ночь: За хамство детей в школе наказывать предлагают родителей
Родителей могут начать наказывать за неподобающее поведение детей в школе. Как пишут «Известия», поправки, которые позволят штрафовать россиян за неуважительное отношение их детей к учителям подготовил Общероссийский профсоюз педагогов. В частности, предлагается ввести штрафы в размере до трех тысяч рублей за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.
В том случае, если школьник нападет на учителя, то сумма штрафа возрастет до пяти тысяч рублей. Помимо этого, в поправках указывается возможность введения уголовной ответственности за насилие в отношения работников образовательных учреждений.
Предложение уже начали рассматривать в комитете Госдумы по образованию и науке.
Ранее глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин выступил с инициативой по введению в школах и вузах изучения нравственности. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН поддержала предложение.
«Нравственность это такое понятие, которое скорее передается личным примером от родителей, учителей, старшего поколения, общества. Потому что очень большое значение имеет то, что ребенок видит вокруг себя каждый день. Доказано всеми педагогами мира, что дети полностью перенимают манеру поведения своей семьи. Поэтому можно говорить ребенку уйму правильных наставлений, но он будет делать то, что делают его родители», - считает председатель Национального родительского комитета.
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