Ретро-тур для соцсетей: Кого привлечет «нишевый» поезд Пекин-Иркутск
Артур Мурадян раскрыл, что прокатиться на поезде по маршруту Пекин-Иркутск — это уникальный туристический опыт, который заинтересует прежде всего китайскую сторону.
Маршрут Пекин-Иркутск будет актуален прежде всего для китайцев, так как, во-первых, им интересен Байкал, во-вторых, это возможность красиво прокатиться на российских поездах, которые китайцы воспринимают, как «ретро-поезда». Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Курсирование поезда из Пекина в Россию возобновится после 6 лет перерыва с 25 ноября 2026 года, он будет ходить до Иркутска, сообщили в РЖД. Об этом пишут РИА Новости. Ранее между столицами России и Китая курсировал прямой международный поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. "РЖД и Китайские железные дороги договорились об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии – Улан-Батор. В первый рейс из столицы КНР отправится уже 25 ноября текущего года, а из Иркутска – 28 ноября", — сообщили в РЖД. Мурадян раскрыл, кто обрадуется этой новости.
«Безусловно, такие экзотические маршруты всегда находят своих туристов, потому что это, во-первых, возможность получить уникальный опыт, во-вторых, это недорого и, в-третьих, это доступно широкому кругу экстремалов-энтузиастов. С другой стороны, серьезную ставку на этот маршрут как на туристический делать нельзя. Следует помнить, что в летний и зимний месяц как бы он не пользовался популярностью в сторону России. Потому что как раз для китайского рынка Байкал — точка притяжения. И сама возможность проехаться на «ретро-поездах», посмотреть на нашу природу и потом вернуться этим же маршрутом — это неплохой туристический продукт для китайца. РЖД не оценят, но по сравнению с китайскими железными дорогами, где ходят только скоростные поезда, это ретро-классика, которую в Китае уже не встретишь», — подытожил он.
При этом Мурадян добавил, что поездка на подобном поезде — это по истине «нишевая», как модно сейчас говорить, туристическая возможность, так что некоторые россияне с удовольствием прилетят в Иркутск только ради такой поездки.
«Уверяю, что найдутся энтузиасты, которые долетят до Иркутска, потратив столько же денег, сколько стоило бы долететь сразу в Китай. И при этом поедут на поезде, потому что для социальных сетей — это очень крутая, нишевая туристическая опция. Но, боюсь, скорее всего, маршрут будет открыт именно для китайцев», — раскрыл он.
Поезд из Пекина в Иркутск будет идти 2 дня и 7 часов. Состав №3/4 будет ходить раз в неделю: он стартует из Пекина по средам в 7:27 по местному времени, делает остановку в Улан-Баторе по четвергам в 14:35 и прибывает в Иркутск по пятницам в 14:55. Из Иркутска поезд отправится в субботу в 6:58 по местному времени, затем сделает остановку в Улан-Баторе в воскресенье в 6:38 и прибудет в Пекин в понедельник в 14:35.
Ранее стало известно, что прорабатывается проект двустороннего соглашения с КНР о возможности пересечении границы физлицами на личных авто. Проезд будет доступен через ключевые пункты пропуска: «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино», «Кани-Курган», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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