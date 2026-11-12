Маршрут Пекин-Иркутск будет актуален прежде всего для китайцев, так как, во-первых, им интересен Байкал, во-вторых, это возможность красиво прокатиться на российских поездах, которые китайцы воспринимают, как «ретро-поезда». Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Курсирование поезда из Пекина в Россию возобновится после 6 лет перерыва с 25 ноября 2026 года, он будет ходить до Иркутска, сообщили в РЖД. Об этом пишут РИА Новости. Ранее между столицами России и Китая курсировал прямой международный поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. "РЖД и Китайские железные дороги договорились об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии – Улан-Батор. В первый рейс из столицы КНР отправится уже 25 ноября текущего года, а из Иркутска – 28 ноября", — сообщили в РЖД. Мурадян раскрыл, кто обрадуется этой новости.

«Безусловно, такие экзотические маршруты всегда находят своих туристов, потому что это, во-первых, возможность получить уникальный опыт, во-вторых, это недорого и, в-третьих, это доступно широкому кругу экстремалов-энтузиастов. С другой стороны, серьезную ставку на этот маршрут как на туристический делать нельзя. Следует помнить, что в летний и зимний месяц как бы он не пользовался популярностью в сторону России. Потому что как раз для китайского рынка Байкал — точка притяжения. И сама возможность проехаться на «ретро-поездах», посмотреть на нашу природу и потом вернуться этим же маршрутом — это неплохой туристический продукт для китайца. РЖД не оценят, но по сравнению с китайскими железными дорогами, где ходят только скоростные поезда, это ретро-классика, которую в Китае уже не встретишь», — подытожил он.