Новости за ночь: В России из-за коронавируса подорожал чеснок
Число выздоровевших после заражения новым типом коронавируса достигло почти 30 тысяч человек. Между тем, по последним данным, в мире зафиксировано около 80 тысяч случаев заражения. Жертвами коронавируса уже стали более двух тысяч семисот человек.
В Национальном институте здоровья США заявили, что вакцина от коронавируса может стать доступной через год или полтора. По прогнозам специалистов, в течение полутора месяцев сыворотку начнут испытывать на людях – тесты пройдут в Соединённых Штатах. Первая фаза испытания продлится около тех месяцев, далее наступи вторая, в рамках которой вакцину будут испытывать на 45 людях.
Накануне страны Евросоюза сообщили, что могут приостановить действие Шенгена в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Власти Австрии и Хорватии официально заявили о первых случаях заражения на своих территориях. В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число заразившихся превысило 230 человек.
Политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что масштаб проблема приобретает глобальный.
«В разных частях Европы царит паника. Я просто не припомню, чтобы власти закрывали из-за вируса целые границы. Поэтому впереди очень трудные недели и месяцы. Это громадный вызов для Евросоюза. Мне кажется, если серьёзно на это все посмотреть, то этот вызов намного серьезнее, чем миграционная проблема, с которой Европа пять лет назад так по-настоящему и не справилась», – отметил политолог в эфире НСН.
Как пишет URA.Ru, на фоне распространения коронавируса чеснок на российских прилавках продавался на 37% дороже, чем годом ранее. Причем в феврале цены на него продолжили расти. Так, по данным Единой межведомственной информационной системы, в среднем по стране 1 кг чеснока стоит 212 рублей вместе 155 рублей годом ранее.
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