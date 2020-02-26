Новости за ночь: В России из-за коронавируса подорожал чеснок

Число выздоровевших после заражения новым типом коронавируса достигло почти 30 тысяч человек. Между тем, по последним данным, в мире зафиксировано около 80 тысяч случаев заражения. Жертвами коронавируса уже стали более двух тысяч семисот человек.

В Национальном институте здоровья США заявили, что вакцина от коронавируса может стать доступной через год или полтора. По прогнозам специалистов, в течение полутора месяцев сыворотку начнут испытывать на людях – тесты пройдут в Соединённых Штатах. Первая фаза испытания продлится около тех месяцев, далее наступи вторая, в рамках которой вакцину будут испытывать на 45 людях.

Накануне страны Евросоюза сообщили, что могут приостановить действие Шенгена в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Власти Австрии и Хорватии официально заявили о первых случаях заражения на своих территориях. В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число заразившихся превысило 230 человек.