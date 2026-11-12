Каллас потребовала от России прекращения огня до мирных переговоров

По ее словам, Евросоюз не видит со стороны РФ доброй воли в вопросе урегулирования конфликта. Она считает, что сначала должны прекратиться все атаки, в том числе удары по гражданскому населению. Только после этого стороны могут переходить к обсуждению мирного соглашения и системы безопасности на континенте, подчеркнула представительница ЕС.



Также глава евродипломатии не раз намекала, что должна войти в делегацию по Украине. Она напомнила, что распределение полномочий между руководителями европейских институтов обсуждалось еще в 2024 году.



Ранее Кая Каллас говорила, что Европа не должна прислушиваться к опасениям Москвы о безопасности.

