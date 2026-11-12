Каллас потребовала от России прекращения огня до мирных переговоров

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что официальные мирные переговоры по Украине должны начинаться только после полного прекращения огня. Об этом пишет The Guardian.

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По ее словам, Евросоюз не видит со стороны РФ доброй воли в вопросе урегулирования конфликта. Она считает, что сначала должны прекратиться все атаки, в том числе удары по гражданскому населению. Только после этого стороны могут переходить к обсуждению мирного соглашения и системы безопасности на континенте, подчеркнула представительница ЕС.

Также глава евродипломатии не раз намекала, что должна войти в делегацию по Украине. Она напомнила, что распределение полномочий между руководителями европейских институтов обсуждалось еще в 2024 году.

Ранее Кая Каллас говорила, что Европа не должна прислушиваться к опасениям Москвы о безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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