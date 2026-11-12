В Белгородской области при атаке БПЛА погибла 12-летняя девочка
В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль. Погибла 12-летняя девочка. Она скончалась на месте происшествия. Об этом рассказал губернатор Александр Шуваев.
Глава региона уточнил, что ее мать получила осколочное ранение головы. Женщину в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. Автомобиль разбит.
Недавно сообщали, что в Белгородской области после очередных атак беспилотных летательных аппаратов погибли двое мужчин. Еще столько же жителей приграничного субъекта РФ получили ранения.
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