Бывший дипломат Украины заявила о «новой эре» в отношениях с РФ

Бывший замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что российско-украинские отношения вступили в новую эру. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-дипломат подчеркнула, что с прошлого года Владимир Зеленский восстановил двусторонние контакты с Москвой, которые ранее избегались. По мнению Зеркаль, в случае эскалации отношений с РФ западные союзники могут не откликнуться на просьбы Киева, указав на прямое общение государств.

Зеркаль также отметила, что сегодня Украина должна определить «в чем заключаются эти отношения» и что нужно сделать, чтобы нормализировать отношения.

