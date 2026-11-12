Автоэксперт объяснил, когда вместо ремонта лучше продать старую машину

Автомобиль с большим, но подтвержденным пробегом и понятной историей может оказаться предсказуемее по расходам, чем машина с меньшим пробегом и неизвестным прошлым. Об этом «Ленте.ру» рассказал технический директор сети FIT SERVICE Никита Родионов.

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Он уточнил, что один дорогой ремонт не является поводом для расставания с авто, если кузов в порядке, а остальные узлы исправны. Другое дело — несколько серьезных проблем сразу: двигатель, трансмиссия, кузов и электрика.

Тогда нужно оценить весь объем вложений, иначе после первого ремонта придется сразу делать следующий.

Эксперт советует составить прогноз хотя бы на год: оценить предстоящий ремонт и обслуживание своей машины, а по другой — сумму доплаты, страховку и возможный кредит. Важно понять, сколько денег нужно сразу и во сколько обойдется дальнейшая эксплуатация.

Простой тоже имеет цену: частые ремонты могут перевесить экономию, особенно если транспорт нужен ежедневно.

Родионов добавил, что аргумент «я уже столько вложил» сам по себе не помогает принять решение. Серьезный повод рассмотреть замену — сочетание трудно прогнозируемых расходов, частых простоев и нескольких дорогих неисправностей.

До этого рассказывали, как россияне «экономят» на ремонте авто.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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