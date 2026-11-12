Автоэксперт объяснил, когда вместо ремонта лучше продать старую машину

Он уточнил, что один дорогой ремонт не является поводом для расставания с авто, если кузов в порядке, а остальные узлы исправны. Другое дело — несколько серьезных проблем сразу: двигатель, трансмиссия, кузов и электрика.



Тогда нужно оценить весь объем вложений, иначе после первого ремонта придется сразу делать следующий.



Эксперт советует составить прогноз хотя бы на год: оценить предстоящий ремонт и обслуживание своей машины, а по другой — сумму доплаты, страховку и возможный кредит. Важно понять, сколько денег нужно сразу и во сколько обойдется дальнейшая эксплуатация.



Простой тоже имеет цену: частые ремонты могут перевесить экономию, особенно если транспорт нужен ежедневно.



Родионов добавил, что аргумент «я уже столько вложил» сам по себе не помогает принять решение. Серьезный повод рассмотреть замену — сочетание трудно прогнозируемых расходов, частых простоев и нескольких дорогих неисправностей.



До этого рассказывали, как россияне «экономят» на ремонте авто.

