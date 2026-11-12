В ГД предложили автоматически вводить самозапрет на кредиты при потере паспорта

Обращение отправили председателю федерального правительства Михаилу Мишустину.



Согласно предложению, после регистрации в МВД заявления об утрате или краже документа информация об этом должна автоматически передаваться в квалифицированные бюро кредитных историй. На основе полученных сведений запустится процедура установления кредитного самозапрета.



Механизм планируют распространить и на случаи, когда человек сообщает о пропаже паспорта при личном обращении в полицию.



Если гражданин заранее не давал согласия на автоматическое введение ограничения, ему предлагается направлять уведомление с информацией о возможности самостоятельно установить самозапрет.



Авторы инициативы рассчитывают, что такой механизм поможет защитить россиян от оформления кредитов и займов со стороны аферистов, которые могут воспользоваться чужим документом.



На днях граждане рассказали, почему отменяют подобные самозапреты.

