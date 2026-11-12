В ГД предложили автоматически вводить самозапрет на кредиты при потере паспорта

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили автоматически устанавливать самозапрет на оформление кредитов при потере или хищении паспорта. Гражданам хотят предоставить возможность заранее дать согласие на такую меру через «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне в сентябре установили 735 тысяч самозапретов на кредиты

Обращение отправили председателю федерального правительства Михаилу Мишустину.

Согласно предложению, после регистрации в МВД заявления об утрате или краже документа информация об этом должна автоматически передаваться в квалифицированные бюро кредитных историй. На основе полученных сведений запустится процедура установления кредитного самозапрета.

Механизм планируют распространить и на случаи, когда человек сообщает о пропаже паспорта при личном обращении в полицию.

Если гражданин заранее не давал согласия на автоматическое введение ограничения, ему предлагается направлять уведомление с информацией о возможности самостоятельно установить самозапрет.

Авторы инициативы рассчитывают, что такой механизм поможет защитить россиян от оформления кредитов и займов со стороны аферистов, которые могут воспользоваться чужим документом.

На днях граждане рассказали, почему отменяют подобные самозапреты.

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ФОТО: ТАСС
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