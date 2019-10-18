Родительский комитет: Уроки нравственности должны быть в семье, а не в школе

«Выделять нравственность в отдельный предмет это очень затратно по времени. Хотя, конечно, мы все выступаем за нравственность. Можно ввести его в качестве факультативного предмета, например, в программу семьеведения, которое уже внедряется в ряде регионов. Потому что, если дети, которые и так проводят в школе по 7-8 часов, будут еще дополнительно один час в неделю изучать нравственность, то мы получим очень большой отпор со стороны родителей. В случае, если будет интересная программа, интересные педагоги, то дети сами с удовольствием сделают выбор в пользу этого предмета и их моральный облик будет только улучшаться. А если мы на принудительной основе будем детей заставлять ходить на уроки нравственности, то я боюсь, что мы получим прямо обратный эффект. Это будет для них какой-то «ужасной обязаловкой», которая будет мешать им жить и восприниматься негативно как детьми, так и родителями», - сказала Волынец.

Она также отметила, что важную роль в воспитании нравственности в ребенке играет пример семьи.

«Вообще нравственность это такое понятие, которое скорее передается личным примером от родителей, учителей, старшего поколения, общества. Потому что очень большое значение имеет то, что ребенок видит вокруг себя каждый день. Доказано всеми педагогами мира, что дети полностью перенимают манеру поведения своей семьи. Поэтому можно говорить ребенку уйму правильных наставлений, но он будет делать то, что делают его родители», - считает председатель Национального родительского комитета.

По мнению Талгата Таджуддина, если бы в России в свое время не утвердились нравственные начала, то страна не смогла бы стать великим государством. Ирина Волынец при этом отметила, что нравственность нужно рассматривать с позиции многоконфессионального состава РФ.

«Само понятие нравственности, конечно, вызывает самые положительные эмоции, но вопрос в том – что это будет за предмет, на какой основе он будет построен. Если на религии, то нужно напомнить, что она у нас [в России] по конституции отделена от государства, у нас светское общество. Если уклон на религию, то нужно рассматривать нравственность в свете разных религиозных конфессий, которые есть на планете Земля», - заключила собеседница НСН.

Ранее госкорпорация «Ростех» предложила Министерству просвещения рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки. Глава Минпросвещения Ольга Васильева нашла эту идею разумной. При этом начальная военная подготовка в качестве обязательного предмета преподается в ряде стран бывшего СССР, в том числе, в Белоруссии, Казахстане, Украине.



