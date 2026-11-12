Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с Путиным и новом раунде встреч

В ходе встречи в Москве стороны обсудили результаты недавних обсуждений в Абу-Даби. Предыдущий раунд не привел к существенному прорыву. Однако Уиткофф назвал важным результатом возвращение к трехстороннему формату и договоренность о новой встрече.



Также американский представитель подтвердил, что в следующих переговорах будут участвовать представители Европы. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает их как партнеров и считает их присутствие важным.



Джаред Кушнер охарактеризовал состоявшуюся встречу как обстоятельное и детальное обсуждение всех вопросов. По его мнению, договоренности могут стать основой для будущих многосторонних переговоров.



После визита в Москву американские представители могут отправиться в Дублин. Там встретятся с Владимиром Зеленским.



Ранее Уиткофф выразил надежду, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби смогут приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине.

