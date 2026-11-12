Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с Путиным и новом раунде встреч
По итогам переговоров президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером достигнут прогресс в обсуждении украинского урегулирования. Кроме того, стороны договорились провести новый раунд трехсторонних переговоров. Об этом сообщает CNN.
В ходе встречи в Москве стороны обсудили результаты недавних обсуждений в Абу-Даби. Предыдущий раунд не привел к существенному прорыву. Однако Уиткофф назвал важным результатом возвращение к трехстороннему формату и договоренность о новой встрече.
Также американский представитель подтвердил, что в следующих переговорах будут участвовать представители Европы. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает их как партнеров и считает их присутствие важным.
Джаред Кушнер охарактеризовал состоявшуюся встречу как обстоятельное и детальное обсуждение всех вопросов. По его мнению, договоренности могут стать основой для будущих многосторонних переговоров.
После визита в Москву американские представители могут отправиться в Дублин. Там встретятся с Владимиром Зеленским.
Ранее Уиткофф выразил надежду, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби смогут приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: США больше не нуждаются в сделке с Ираном
- С первого молочного: Как сэкономить на лечении и сохранить зубы
- В Белгородской области при атаке БПЛА погибла 12-летняя девочка
- Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах с Россией
- Каллас потребовала от России прекращения огня до мирных переговоров
- Автоэксперт объяснил, когда вместо ремонта лучше продать старую машину
- Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с Путиным и новом раунде встреч
- В ГД предложили автоматически вводить самозапрет на кредиты при потере паспорта
- Директор «Мисс Россия» рассказал о влиянии скандалах королев красоты на конкурс
- Ретро-тур для соцсетей: Кого привлечет «нишевый» поезд Пекин-Иркутск