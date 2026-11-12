Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с Путиным и новом раунде встреч

По итогам переговоров президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером достигнут прогресс в обсуждении украинского урегулирования. Кроме того, стороны договорились провести новый раунд трехсторонних переговоров. Об этом сообщает CNN.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

В ходе встречи в Москве стороны обсудили результаты недавних обсуждений в Абу-Даби. Предыдущий раунд не привел к существенному прорыву. Однако Уиткофф назвал важным результатом возвращение к трехстороннему формату и договоренность о новой встрече.

Также американский представитель подтвердил, что в следующих переговорах будут участвовать представители Европы. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает их как партнеров и считает их присутствие важным.

Джаред Кушнер охарактеризовал состоявшуюся встречу как обстоятельное и детальное обсуждение всех вопросов. По его мнению, договоренности могут стать основой для будущих многосторонних переговоров.

После визита в Москву американские представители могут отправиться в Дублин. Там встретятся с Владимиром Зеленским.

Ранее Уиткофф выразил надежду, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби смогут приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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